Einstein – Graphic Novel über den berühmten Physiker

Albert Einstein, ein Physiker, der vor allem durch seine Relativitätstheorie bekannt ist und dem Foto, das ihn mit wirren Haaren und herausgestreckter Zunge zeigt. Dieses Bild prägt bis heute visuell den Typus des „zerstreuten Professors“. Mit der Formel „e = mc²“ stellte er das Universum komplett auf den Kopf. Zeichner Jim Ottaviani und Autor Jerel Dye zeigen dies in ihrer wundervollen Graphic Novel Einstein, in der sie nicht nur das Leben des grandiosen Wissenschaftlers skizzieren, sondern uns auch den Menschen hinter dem Physiker nahebringen.

Albert Einstein der verrückte Professor

Von Albert Einstein ist bekannt, dass er oft so in seine Gedankenwelt vertieft war, dass er alles um sich herum vergaß. Manchmal sogar das Essen, weshalb seine Familie und Freunde immer darauf achteten, dass der geniale Geist physisch mit der Erde verbunden blieb. Dabei war Einstein den schlichten Dingen durchaus zugetan. Dies bewiesen unter anderem seine zahlreichen Amouren, auch wenn viele davon nur gemunkelt wurden.

Die Wissenschaft und seine Geige waren jedoch seine große Liebe. Außerdem hatte er einen ganz besonderen Humor, hinterfragte alles und war zeitlebens unangepasst. Das brachte ihn des Öfteren in Schwierigkeiten. Es war zudem ein Grund, warum er Deutschland schon früh den Rücken kehrte. Später, als das Nazi-Regime an die Macht kam, wanderte er in die USA aus. Er stellte viele wegweisende Formeln auf, und mit der Relativitätstheorie hinterließ er ein Vermächtnis, das unsere Welt schon damals verändert hat und noch immer verändert. Wesentliche Teile der modernen Physik basieren noch heute darauf.

Über die Graphic Novel

Die Graphic Novel Einstein zeigt all diese Aspekte. Sie fasst das Leben von Albert Einstein in einer hervorragend recherchierten Geschichte gekonnt mit tollen Bildern zusammen. Die Novel räumt beispielsweise den Irrtum aus dem Weg, Einstein sei ein schlechter Schüler im Mathematik gewesen. Nicht nur authentisch wird der geniale Physiker dem Lesenden nahe gebracht, auch dessen Errungenschaften, den Menschen, den Revolutionär und natürlich den zerstreuten Professor. Dabei gelingt es den Machern beeindruckend, auch Zeitgenossen und das Umfeld Einsteins in Szene zu setzen, indem sie zwischen unterschiedlichen Erzählperspektiven hin und her schalten. Sie scheuen sich auch nicht vor Ausflügen in die Metaebene, um die Gedankenwelt Einsteins zu veranschaulichen.

Der Comic umfasst 304 Seiten und ist ab sofort erhältlich für 29,00 Euro.