Adventskalender 2022 – Tag 9

Heute ist schon der neunte Tag unseres Adventskalenders erreicht und bestimmt gab es auch schon das ein oder andere Spiel im Angebot. Wenn die Spielebibliothek weiter wächst, braucht man auch mehr Speicher und so verlosen wir heute gleich zwei externe Festplatten von Toshiba. Die Canvio Advance mit 2 TB und die Canvio Gaming sogar mit 4 TB.

#Werbung – Diese Preise wurde uns freundlicherweise von „Toshiba“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Bei beiden Festplatten handelt es sich um externe 2,5″-Festplatten. Die Canvio Advance ist dabei mehr als externe Datenplatte für Backup-Anwendungen positioniert. Daher findet sich im Lieferumfang auch eine Sicherheitssoftware für automatische Backups. Betrieben wird sie über eine USB 3.2 Gen1-Schnittstelle und verfügt über ein Gehäuse mit einem schlichten, strukturierten Finish. Formatiert ist sie ab Werk im für große Daten üblichen NTFS-Format.

Die Canvio Gaming ist, wie der Name schon sagt, stärker aufs Gaming ausgerichtet. Auch hier kommt eine USB 3.2 Gen1-Schnittstelle zum Einsatz, allerdings ist diese Festplatte im exFAT-Dateisystem formatiert, sodass diese neben Mac und PC auch direkt von der PlayStation und der Xbox erkannt wird. Optisch ist sie durch eine klare, glatte Struktur noch etwas eleganter gestaltet.

Toshiba Canvio Advance 2 TB

Die Canvio Advance ist eine zuverlässige Speicherlösung für alle, die Qualität in unnachahmlichem Stil wünschen. Bis zu 4 TB Hochleistungsspeicher warten in einem eleganten Gehäuse auf ihren Einsatz. Dieses ist in vier Farben erhältlich, die jeden Geschmack zielsicher treffen. Als echtes Plus sind zur Sicherung Ihrer Daten zudem ein Backup-Softwarepaket und eine leicht konfigurierbare Sicherheitssoftware enthalten.

Die neue Canvio Advance hat eine moderne strukturierte Oberfläche in vier stylishen Farben. Sie haben die Auswahl zwischen einer schwarzen, hellbeigen, roten und günen Variante, die Ihnen bis zu 4 TB Speicherplatz für unterwegs buchstäblich in die Hand gibt.

Formfaktor: 2.5″

Datenträger: 2TB HDD (SATA, AHCI)

Anschluss: extern 1x USB 3.0 Micro-B

RAID-Level: N/​A

Lüfter: N/​A

Abmessungen: 109x78x14mm

Gewicht: 149g

Farbe: schwarz

Besonderheiten: inkl. USB-Kabel (USB-A)

Toshiba Canvio Gaming schwarz 4 TB

Bereit für das nächste Spiel: Mit der Festplatte Canvio Gaming erweitern Sie Ihre Game-Palette im Handumdrehen. Diese mobile Festplatte unterstützt Ihre Gaming-Leidenschaft optimal, indem sie es Ihnen ermöglicht, die Konsole für neue, herausfordernde Games freizuräumen. Die 4 TB zusätzlichen Speichers erlauben es Ihnen, überall dort zu gamen, wo Sie möchten.

Wer häufiger spielt, erhöht seine Gewinnchancen. Mit der mobilen Festplatte Canvio Gaming müssen Sie kein Game opfern, um sich mit Neuveröffentlichungen befassen zu können. In dem schmalen, leichten Gerät ist Platz für bis zu 100 Games* – dank des Formfaktors ist es überall bequem zu Hand. Mit bis zu 4 TB Speicherplatz müssen Sie sich bei der Game-Auswahl nicht zurückhalten.

*Durchschnittliche Game-Größe: 36 GB

Formfaktor: 2.5″

Datenträger: 2TB HDD (SATA, AHCI)

Anschluss intern: 1x SATA 6Gb/​s

Anschluss extern: 1x USB 3.0 Micro-B

RAID-Level: N/​A

Lüfter: N/​A

Abmessungen: 111x80x13.5mm

Gewicht: 149g

Farbe: schwarz

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr