Neu von ENDORFY, das Regnum 400 Air und Regnum 400 ARGB

ENDORFY, früher bekannt unter den Namen SPC Gear und SilentiumPC, präsentiert mit dem Regnum 400 Air und Regnum 400 ARGB zwei neue PC-Gehäuse im ATX-Format. Beide Gehäuse konzentrieren sich auf einen hohen Luftstrom, gepaart mit einem ansprechenden Erscheinungsbild.

Das Regnum 400 Air und Regnum 400 ARGB im Detail:

Vom eigentlichen Aufbau her sind sich die beiden Gehäuse sehr ähnlich, sie unterscheiden sich jedoch im Hinblick auf die vormontierten Lüfter. Das Regnum 400 Air verfügt über vier Stratus 120 PWM-Gehäuselüfter, das Regnum 400 ARGB über vier Stratus 120 PWM-Gehäuselüfter mit ARGB-Beleuchtung. Drei Lüfter sind in der Front positioniert und einer an der Rückseite. Insgesamt finden bis zu acht Lüfter im Gehäuse Platz. Die Stratus 120 PWM-Lüfter bieten einen Drehzahlbereich von 200 bis 1.400 U/min und besitzen robuste FDB-Lager.

Für einen kräftigen Luftstrom im Gehäuse gesteht die Front aus einem großen Mesh-Element und besitzt an der Oberseite einen magnetischen Mesh-Staubfilter. Ein Seitenteil aus gehärtetem Glas bietet dabei einen perfekten Blick auf die verbaute Hardware. Radiatoren können bis zu einer Größe von 360 mm in der Fron und 280 mm in der Oberseite verbaut werden. Für Luftkühler steht eine maximale Höhe von 162 mm zur Verfügung und die GPU darf maximal 370 mm lang sein. Verteilt auf Mainboard-Tray und Festplattenkäfig finden entweder zwei 2,5″- und zwei 3,5″-Laufwerke, bzw. vier 2,5″-Laufwerke ihren Platz im Gehäuse.

1 of 3

Preise und Verfügbarkeit:

Die neuen Gehäuse der Regnum 400 Serie sind ab sofort verfügbar. Der UVP des ENDORFY Regnum 400 ARGB beläuft sich auf 96,00 € und für das ENDORFY Regnum 400 Air beträgt der UVP 85,00 €.