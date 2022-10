Das Thrustmaster T128 Racing Wheel für die Xbox

Auf der Paris Motor Show hat Thrustmaster, der französische Spezialist für Gaming-Wheels, mit dem T128 ein neues Einsteigermodell präsentiert. Verfügbar ist es in zwei Varianten, einer für die Xbox One und Series X|S und einer für die PlayStation 5 und PlayStation 4. Beide Versionen lassen sich auch am PC nutzen.

Das Thrustmaster T128 im Detail:

Wie der große Bruder T248 verfügt auch das Thrustmaster T128 über die Hybrid-Drive-Technologie der nächsten Generation. Diese basiert auf einem kombinierten Riemen- und Zahnradmechanismus für eine bessere Force-Feedback-Leistung. Dieses ist etwa um 20 % stärker, als bei den früheren T150- und TMX-Modellen. Zusätzlich bietet es eine 4-farbige LED-Drehzahlanzeige sowie Schaltwippen und Pedale mit hochpräziser Magnettechnologie. Durch diese hervorragende Leistung macht das T128 beim Einstieg in das Sim-Racing den entscheidenden Unterschied.

Die H.E.A.R.T.-Magnettechnologie der Pedale und Schaltwippen basiert auf Sensoren, die den Hall-Effekt nutzen. So bieten sie extrem schnelle Reaktionen, im Fall der Schallwippen von nur 30 Millisekunden. Der Schwenkbereich des Lenkrads liegt zwischen 270° und 900°. Er passt sich automatisch an den im Spiel verwendeten Fahrzeugtyp an. Zudem bietet das Lenkrad 13 Aktionstasten im Design der jeweiligen Konsole.

Preis und Verfügbarkeit:

Das Thrustmaster T128 hat in beiden Versionen einen UVP von 199,99 €. Dier Xbox-Version ist ab sofort verfügbar, die PlayStation-Version ist ab dem 27. Oktober erhältlich.