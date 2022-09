Gerücht: Nintendo Direct mit Überraschung für Zelda-Fans?

Da könnte doch direkt etwas passieren. Jedenfalls gibt es Neuigkeiten aus der Gerüchteküche. Das Gerücht: Nintendo Direct in der Woche ab dem 12. September.

Dies jedenfalls stammt von dem bekannten Games-Journalisten Jeff Grub. Prinzipiell ist diesbezüglich der Wahrscheinlichkeitsfaktor enorm hoch. Hatte in der Vergangenheit Nintendo immer so ungefähr zu dieser Jahreszeit die Ankündigungen für das Weihnachtsgeschäft und den kleinen Ausblick für das kommende Jahr präsentiert.

Nun hat Jeff Grub und sein Kollege Mike Minotti noch einen drauf gelegt. Demnach dürften insbesondere Zelda-Fans mit der neuen Nintendo Direct eine kleine Überraschung erwarten.

Es gab ja bereits Spekulationen, dass sich The Legend of Zelda: The Wind Waker HD und The Legend of Zelda: Twilight Princess auch auf der Nintendo Switch extrem gut machen würden. Nachdem jetzt TLoZ: Breath of the Wild 2 auf 2023 verschoben wurde, könnten diese beiden Titel die Zeit ideal bis zum Release überbrücken. So jedenfalls die Vermutung der beiden Insider.

Weiter dürften uns in der Nintendo Direct News zu Bayonetta 3 und Pokémon Karmesin/Pokémon Purpur erwarten. Auch wäre es langsam an der Zeit über das Metroid Prime Remaster zu reden. Da gibt es ja auch schon so ein gewisses Gemurmel in den einschlägigen Kreisen.

Doch wie immer gilt: Es ist Vorsicht geboten. Das Gerücht: Nintendo Direct Mitte September und die mögliche Überraschung für Zelda-Fans ist noch mit keiner Silbe von Nintendo bestätigt. Daher bleibt es halt noch eine Weile spannend.

Sobald da was von offizieller Seite angekündigt wird, erfahrt Ihr das, wie immer, bei uns.