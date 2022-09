Legales Zocken: Wissenswertes rund um die Lizenzierung von Online Casinos

Das Thema der Lizenzvergabe ist seit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrags in Deutschland von einer großen medialen Berichterstattung begleitet worden. Spätestens jetzt beschäftigen sich Gambler und Anbieter mit den Vorteilen der Lizenzierung virtueller Glücksspiele. In der Tat gibt es einige interessante Details, die Spieler zu den passenden Online Spielotheken führen.

Vielen Casinos ist die Legalisierung des Online Glücksspiels äußerst wichtig. Wer seriös zocken möchte, findet als passionierter Gambler im JackpotPiraten Online Casino garantiert die richtigen Spiele für eine Spaß orientierte und sichere Abendgestaltung. Das Casino achtet sehr auf die Einhaltung der neuen Bestimmungen des GlüStV 2021.

Immer mehr Casinos ziehen nach. Sie priorisieren den Schutz der Gambler. Das ist aber nur einer der Punkte, weshalb sich Spieler lieber auf ein lizenziertes Angebot konzentrieren sollten. Mit der behördlich erteilten Berechtigung erwarten Gambler nämlich noch weitere Vorteile. Dabei kommt es auf die Details der jeweiligen Lizenz an.

Die deutsche Lizenz holt das Glücksspiel in die legale Zone

Deutsche Spieler dürfen fortan nicht mehr im Ausland spielen. Dank der gemeinsamen Glücksspielbehörde des Landes erfolgt ab dem 01.01.2023 eine länderübergreifende Kontrolle sämtlicher Glücksspielanbieter in Deutschland. Wer die strengen Regeln nicht einhält, wird sich dann nicht mehr lange am Markt behaupten können. Deutsche Spieler genießen jetzt schon das legale Spielerlebnis im ganzen Land.

Spieler finden die Information über die Lizenz des ausgesuchten Anbieters immer innerhalb des Footers der Casino-Webseite. Das ist der Bereich ganz unten auf der Webseite. Dort sind etwaige weitere Prüfsiegel mit Logo oder namentlich angegeben. Manchmal gibt es dort noch weitere Informationen zur Lizenzierung.

Zudem pflegt die “Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder” eine Whitelist, in der Glücksspielanbieter aufgeführt werden, die offiziell lizenziert sind. So kann man prüfen, ob ein bestimmter Anbieter wirklich im Besitz einer Lizenz ist oder diese nur vorgibt.

Neue Richtlinien lizenzierter Anbieter in Deutschland

Der neue Glücksspielvertrag bringt zahlreiche Veränderungen auf dem deutschen Glücksspielmarkt. Allen voran steht die Legalisierung virtueller Slotmaschinen.

Schutz aller Gambler: Diese Maßnahmen greifen schon jetzt

Diverse Schutzmaßnahmen zu ergreifen, das war das Ziel des neu aufgesetzten Glücksspielstaatsvertrags. Gambler aus Deutschland können ab sofort nicht mehr grenzenlos spielen, ihr Limit liegt bei 1.000 Euro monatlich. Mehr dürfen sie nicht einsetzen.

Ein weiterer Punkt ist das Anlegen einer Spielersperrdatei, um anonymen Spielern ein Gesicht geben zu können. Ziel dieser Maßnahme ist es, dass auffällige Spieler anbieterübergreifend identifiziert und vom Zocken ausgeschlossen werden können. Das dient in erster Linie dem Schutz der Gambler.

Eine weitere Bestimmung des Katalogs an Gesetzesänderungen ist die Minimierung der Einsätze pro Dreh. Hierzu schreibt die aktuelle Fassung des Glücksspielstaatsvertrages einen Maximaleinsatz von 1 Euro pro Dreh fest. Mehr ist im Internet von Deutschland aus nicht mehr möglich.

Außerdem bekommen Spieler einen Panik-Button an die Seite. Mit diesem unterbrechen sie bei Bedarf jederzeit ein allzu euphorisches Spiel. Diese Form der selbst auferlegten 24-Stunden-Sperre dient der besseren Eigenkontrolle beim Spiel. Schließlich geht es manchmal heiß her.

Auswahl der Spiele: Das ändert sich in deutschen Online Casinos

Ab sofort sind Tischspiele nur noch im realen Casino spielbar. Dazu gehören Blackjack, Roulette und Poker. In puncto Slotmaschinen fahren die Anbieter im Internet daher schwere Geschütze auf. Sie bieten ihren Kunden eine unglaubliche Vielzahl an Themen Slots. Von Luxus über Abenteuer und frechen Früchten ist alles vertreten.

In Zukunft ist davon auszugehen, dass der technologische Wandel das Casino maßgeblich umgestaltet. Bereits jetzt denken Entwickler über den Einsatz von Virtual Reality in Gaming und Gambling nach. Einige Spiele setzen diese Technik bereits erfolgreich ein, doch noch immer sind nicht alle Geräte darauf ausgelegt.

Der Glücksspielstaatsvertrag hat die Gambling-Szene in Deutschland ein bisschen durcheinandergewirbelt, aber in erster Linie gleichermaßen für Klarheit gesorgt – sowohl für Anbieter als auch für die Spieler. Man darf gespannt sein, wie sich die Nachfrage in diesem Wachstumsmarkt weiter entwickeln wird und welche Neuerungen uns in den nächsten Jahren erwarten.