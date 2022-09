Google Stadia wird eingestellt – Spieler kriegen Geld zurück

Google wollte mit seinem Streamingdienst Stadia die Gamingwelt revolutionieren. Doch nach nur 3 Jahren wurde nun das Aus für den Service bekanntgegeben. Im Januar 2023 soll es soweit sein.

Als Grund für die Abschaltung der Server nannte Google, dass Stadia nicht so gut wie erwartet bei den Spielern angekommen sei. Gerüchte, dass der Dienst eingestellt werden soll, gab es schon 2021. Damals beteuerte Google noch, das der Dienst „lebending und wohlauf“ wäre. „Stadias Ansatz, Kunden das Streamen von Games zu ermöglichen, stand auf technologisch starken Beinen. Dennoch gelang es nicht, ausreichend Menschen von unserer Idee zu überzeugen, und so haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Stadia-Service in den nächsten Monaten einzustellen“, schrieb Phil Harrison, Vizepräsident von Stadia, am Donnerstag auf dem Google Blog.

Spieler haben noch bis 18.01.2023 Zugriff auf ihre Spielebibliothek. Spiele und Hardware die direkt über den Stadia-, bzw. Googlestore gekauft wurden, erstattet Google zurück. Schon jetzt hat man den Stadia-Store geschlossen, es können keine Spiele mehr gekauft werden.

Entwicklern gegenüber scheint die Kommunikation übrigens nicht so gut gelaufen zu sein.

Auf Twitter häufen sich Beschwerden darüber, dass einen die Meldung komplett überrascht hätte. Man habe keinerlei Mails darüber erhalten, was mit in Entwicklung stehenden Spielen passieren soll.

Quelle: Google Blog, Twitter