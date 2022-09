Eternals 2: Der Thron des Titanen – Comic Review

Seit Band 1 der neuen Eternals Comic-Reihe erschienen ist, sind nun schon einige Monate vergangen. Nun können wir also endlich in Eternals 2 die Story um die unsterblichen Helden weiter erleben. Der Comic trägt den Untertitel „Der Thron des Titanen“.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Die gefeierte neue Saga über die Eternals und Thanos!

Seit die unsterblichen Eternals von ihren Celestial-Göttern für immer verlassen wurden, hat sich für Ikaris, Sersi und ihre Familie alles verändert. Jetzt suchen sie ausgerechnet bei ihren ewigen Todfeinden von den Deviants nach Antworten. Doch der wahnsinnige Titan Thanos ist in das Netzwerk der mächtigen Maschine eingedrungen und will damit über alle anderen Eternals herrschen, die ihrerseits das Hauptquartier der Avengers am Nordpol ins Visier nehmen.

Die aufregende Eternals-Saga von Kieron Gillen (THOR, STAR WARS), Esad Ribić (SECRET WARS) und Guiu Vilanova (PUNISHER).“

Inhaltsangabe zu Eternals 2 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Eternals Storyline Eternals (2021) Storys Eternals (2021) 7-12 zentrale Charaktere Ikaris, Thanos Zeichner Esad Ribic, Guiu Vilanova Autor Kieron Gillen Seitenanzahl 148 Preis 19,00 € Veröffentlichung 20.09.2022

Eternals 2 umfasst insgesamt sechs Storys der Originalausgaben, aufgeteilt in sechs Kapitel, die alle den Titel „Lang lebe Thanos“ tragen. Zu Beginn finden wir eine kurze Einleitung, die uns einen kurzen Einstieg in die Welt der Eternals gibt. Die einzelnen Geschichten werden durch Originalcover eingeleitet. Am Ende des Comics findet man noch einige Konzeptentwürfe für die Charaktere, immer ein schönes Detail zum Abschluss.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Im letzten Band drehte sich alles um eine geheimnisvolle Maschine, die die Erde gewissermaßen antreibt und den Eternals als Reisenetzwerk diente. Die Eternals konnten sie im letzten Moment reparieren und die Welt retten. Doch im Hintergrund bahnte sich schon in der letzten Ausgabe ein Konflikt mit Thanos an, der mit einem Duell auf Titanos begann. Jedoch paktierte eine Eternal sogar mit Thanos. All diese Ereignisse führte unterdessen dazu, dass ein Teil der Eternals in Lemuria, der Hauptstadt der Deviants, Asyl suchte.

Lang lebe Thanos – Teil 1:

Die geflohenen Eternals beginnen sich auf Lemuria einzurichten. Währenddessen wird Ikarus von Schuldgefühlen geplagt, das seine Wiederbelebung zum Tod des jungen Toby Robson geführt hat. Denn für jeden wiederbelebten Eternal muss ein Mensch sterben. Druck schmiedet Pläne, wie er das Uni-Mind der Eternals so manipulieren kann, dass Thanos zum neuen Anführer, dem Prime Eternal, gewählt wird.

Lang lebe Thanos – Teil 2:

Die Eternals leben sich weiter auf Lemuria ein und wir erfahren mehr über den Wandel. Dieser führt zur extremen Abweichung, wie die Eternals es nennen. Ihr Instinkt zwingt sie dann zum Handeln und die verwandelten Deviants zu töten. Dies hat durchaus einen positiven Einfluss auf Lemuria, jedoch sieht man so in ihnen mehr einen Henker als einen Retter… Währenddessen ist Thanos damit befasst seine Macht zu festigen und arbeitet weiter daran, einen neuen Körper zu erhalten.

Lang lebe Thanos – Teil 3:

Thanos ist weiter bestrebt alles nötige zu tun, um einen neuen Körper zu erlangen. Dazu benötigt er allerdings Phastos, der sich mit den anderen Eternals auf Lemuria versteckt. Mithilfe der ozeanischen Wache greift Thanos nun Lemuria an und es kommt zu einer großen Schlacht. Er möchte Phastos töten oder gefangen nehmen. Wobei letzteres auch in Ordnung ist, da er dann von der Maschine in der Ausgrenzung wiederbelebt wird und Thanos dort auf ihn warten kann…



Lang lebe Thanos – Teil 4:

Thanos beschäftigt sich weiter damit, wie er eins mit der Maschine werden kann und verhört dazu seine Gefangenen. Währenddessen folgen die Eternals einer wichtigen Spur, den Thanos ist halb Eternal, halb Deviant. Daher wollen sie mehr auf das Geheimnis der Deviants herausfinden. Sie hoffen hier auf die Hilfe eines toten Gottes. So einer findet sich am Nordpool im Avengers Mountain…

Lang lebe Thanos – Teil 5:

Thanos setzt bei seinen Verhören eine härtere Gangart an, die direkten Einfluss auf die Erde hat… Die Eternals werden währenddessen von den Avengers entdeckt. Wird es zu einem Kampf kommen oder schaffen sie es zu reden und zu kooperieren?

Lang lebe Thanos – Finale:

Das finale Duell mit Thanos ist da, doch ihm gelingt es vorher noch das vergessene Arsenal von Uranos zu öffnen, mit dem er in der Lage ist die Erde zu zerstören. Werden die Eternals es schaffen ihn aufzuhalten? Und wenn ja, zu welchem Preis?

Charaktere und Erzähler:

Im Zentrum der Handlung stehen vor allem Thanos und Druig auf der einen und Sersei, Thena und Ikarus auf der anderen Seite. Aber besonders bei Druig ist einem nie ganz klar, welche Pläne er nun wirklich verfolgt.

Eine Erzähler-Perspektive wird sehr ausführlich genutzt. Als Erzähler dient die Maschine, also die Erde. Jedoch erzählt diese nicht nur die Geschichte, sie interagiert auch mit den Eternals. Ein schönes Detail, das sehr gut zum Charakter der Maschine passt.

Fazit:

Lange mussten wir auf Eternals 2 warten, doch nun wissen wir endlich, wie die Geschichte um Thanos weitergeht. Es ist eine wirklich spannende Geschichte, in der wir viel über den Zweck der Deviants und Eternals lernen. Aber auch über die Helden der Erde lernen wir interessante Details.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte in den kommenden Ausgaben weiterentwickeln wird.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Panini ↗