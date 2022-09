Devil’s Reign – Herrschaft des Teufels 1 – Comic Review

Mit Devil’s Reign – Herrschaft des Teufels 1 startet ein neues Marvel-Event, das viele Helden aus verschiedenen Comic-Serien gegen einen gemeinsamen Gegner vereint. Doch welcher Teufel strebt hier die Herrschaft an?

Allgemeines:

„Auf einem Berg von Leichen und Korruption hat sich Wilson Fisk vom Kingpin der Unterwelt zum Bürgermeister von New York emporgearbeitet. Aber etwas ist faul in seiner Stadt. Die Akte Daredevil weist eine unerklärliche Lücke auf. Aus Rache nimmt er mit all seiner politischen Macht und einer Armee von Schurken die größten Helden der Metropole ins Visier. Und keiner ist vor seinem Zorn gefeit.

Das Marvel-Event von 2022! Das hochgelobte Dream-Team Chip Zdarsky und Marco Checchetto legen ein Crossover der ganz besonderen Art vor. Und ihr werdet euren Augen kaum trauen, welche schweren Geschütze sie auffahren.

Mit Spider-Man, Daredevil, Avengers und vielen mehr!“

Inhaltsangabe zu Devil’s Reign – Herrschaft des Teufels 1 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Avengers Storys Daredevil: Woman Without Fear (2022) 1, Devil’s Reign (2022) 1–3, Devil’s Reign: Superior Four (2022) 1, Devil’s Reign: Villains for Hire (2022) 1, Devil’s Reign: X-Men (2022) 1 zentrale Charaktere Avengers, Daredevil, Spider-Man, Wilson Fisk Zeichner Davide Tinto, Manuel Garcia, Marco Checchetto, Rafael de Latorre Autor Chip Zdarsky, Clay McLeod Chapman, Zac Thompson Seitenanzahl 180 Preis 22,00 € Veröffentlichung 23.08.2022

Devil’s Reign 1 umfasst insgesamt sieben Storys der Originalausgaben. Zu Beginn finden wir eine kurze Einleitung, die uns die Hintergrundgeschichte nahebringt. Die einzelnen Geschichten werden durch Originalcover eingeleitet.

Die Titel der einzelnen Storys lauten:

Devil’s Reign – Teil 1

Devil’s Reign – Teil 2

Superior Four – Teil 1

Die Faust von Fisk – Teil 1

Die Frau ohne Furcht – Teil 1

Die Königinnen der Furch

Devil’s Reign – Teil 3

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Matt Murdock, besser bekannt als Daredevil, verlor sein Augenlicht durch eine radioaktive Flüssigkeit, als er noch ein Teenager war. So entwickelte er allerdings einen Echo-Sinn, der es ihm ermöglichte auf eine andere Art zu sehen und Kampfsport zu lernen. Ein Mord an seinem Vater bewog ihn schließlich dazu, als Daredevil auf Verbrecherjagd zu gehen. Ein Missgeschick hierbei brachte ihn allerdings für einige Jahre ins Gefängnis. Währenddessen konnten Kingpin und sein Sohn ihren Einfluss ausbauen und Wilson Fisk wurde sogar Bürgermeister von New York.

Devil’s Reign – Teil 1:

Als Bürgermeister von New York plant Wilson Fisk, der ehemalige Kingpin, weitreichende Veränderungen. Er erklärt den sogenannten Powers Act, der gewissermaßen Superhelden in New York zu Kriminellen erklärt. Jeder, der Superkräfte besitzt und ohne Koordination der Stadt nutzt, egal ob zum Guten oder zum Bösen, wird nun verfolgt und verhaftet. Dazu stellte er eine Einheit auf, die unterem anderem auch Superhelden beinhaltet. Eine Hetzjagd beginnt, aus der unsere Helden einen Ausweg suchen…

Devil’s Reign – Teil 2:

Die Verhaftungen gehen weiter und nun ist auch Spider-Man im Visier von Fisks Leuten. Luke Cage, Iron Man, Captain America, Daredevil und weitere Helden haben sich zusammen getan und arbeiten an einem Plan um Fisk zu stoppen. Und da haben sie auch schon eine Idee, wie das ganz ohne Superkräfte klappen könnte. Währenddessen zeigt sich, dass Dr. Octavius Fisk nicht ganz uneigennützig geholfen hat…

Superior Four – Teil 1:

Dr. Octavius holt sich andere Varianten seiner selbst aus dem Multiversum. Ein Hulk-Octavius, ein Wolverine-Octavius und Ghostrider-Octavius. Er ortet im gesamten Multiversum tausende weiterer Varianten und strebt nun an, mit seinen drei Gefolgsleuten als Superior Four die Macht aller Varianten zu vereinen und das Multiversum zu beherrschen. Doch ist ihm wirklich keine seiner Varianten zuvor gekommen?



Die Faust von Fisk – Teil 1:

In New York findet, wie jedes Jahr, die berühmte Met-Gala statt. Alle Augen sind auf die Stars und den roten Teppich gerichtet. Der perfekte Ort also, um als Terrororganisation medienwirksam zuzuschlagen. Doch da Fisk alle Helden aus dem Verkehr gezogen hat bleiben nur noch seine Thunderbolts, um einzugreifen. Der ideale Zeitpunkt, um sie erstmalig als seine Faust in den Einsatz zu entsenden…

Die Frau ohne Furcht – Teil 1:

In dieser Story erfahren wir einiges über Elektras Vergangenheit und Herkunft. Wir erleben, wie sie im Alter von zwölf Jahren mit einem brutalen Training begann und später den Weg zur Hand fand. Dort lernte sie noch eindrucksvoller zu kämpfen, aber auch zu töten…

Die Königinnen der Furcht:

Nach einem Blick zurück in die Vergangenheit von Electra und Emma Frost sind wir wieder zurück in heutigen New York. Fisks Verbot aller Superhelden betrifft auch die X-Men, die im Seneca Park die Botschaft von Krakoa errichtet haben. Müssen sie mit ihrem Baumhaus weichen? Was hat Fisk gegen sie in der Hand?

Devil’s Reign – Teil 3:

Die verbliebenen Helden arbeiten weiter an einem Plan, um Fisk zu stoppen. Ein Teil des Plans ist es, ihn auf legalem Weg aus dem Amt zu verdrängen, indem sie Luke Cage als Gegenkandidat aufstellen. Doch Fisk ist trickreich, er erkennt die reale Gefahr und arbeiten ebenfalls an einem Plan…

Charaktere und Erzähler:

Besonders auf der Seite der Helden haben hier viele eine besondere Rolle inne, doch besonders im Mittelpunkt stehen hier Daredevil und Elektra. Auf der gegnerischen Seite ist es übersichtlicher, denn hier ist Fisk der zentrale Charakter. Aber auch Otto Octavius nimmt eine wichtige Rolle ein.

Je nachdem welcher Charakter im Mittelpunkt der jeweiligen Storys steht, werden hier jeweils die Gedanken des zentralen Charakters als Erzähler genutzt.

Fazit:

Devil’s Reign – Die Herrschaft des Teufels 1 kann mit einem großen Heldenangebot aufwarten, doch viel wichtiger ist die wirklich spannende Geschichte, bei der wir auch viel über die einzelnen Charaktere lernen. Diese Ausgabe endet mit einem großen Cliffhanger, so sind wir schon sehr gespannt, wie sich die Geschichte weiter entwickeln wird. Zum Glück müssen wir hierauf nicht lange warten.

