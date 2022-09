Cyberpunk 2077 Phantom Liberty – Teaser zum DLC

Cyberpunk 2077 erhält im kommenden Jahr mit Phantom Liberty sein erstes Story-DLC. Der erste Teaser zeigt, worauf wir uns freuen dürfen. Und ja, Johnny Silverhand kehrt zurück!

Erste Informationen zu Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Nun ist es also offiziell! Cyberpunk 2077 erhält 2023 sein erstes großes DLC. Das kündigte Publisher CD Project Red während seinem Night City Wire Livestream an. Dazu wurde auch ein erster Teaser veröffentlicht. Viele Informationen zur Story gibt es jedoch noch nicht. Klar ist, dass wir erneut in die Rolle von V schlüpfen. Im Teaser sehen wir, dass sich der Hauptcharakter einer Regierungsorganisation der „New United States of America“ angeschlossen hat. Einer ist von diesem Eid aber nicht begeistert – Johnny Silverhand.

Bereits jetzt steht fest, dass Phantom Liberty neue Charaktere in die Story einführen wird. Die Handlung des DLCs wird in einem überarbeiteten und erweiterten Gebiet von Night City spielen. Zusätzlich kündigte CD Project Red an, dass die Erweiterung nur auf dem PC und den neusten Konsolen-Generationen erhältlich sein wird. Ein genaues Veröffentlichungsdatum zu Phantom Liberty nannte der Publisher hingegen noch nicht. fest steht aber, dass das DLC im Laufe des kommenden Jahres veröffentlicht wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Edgerunners“ Update veröffentlicht

Lange muss man auf Erweiterungen für Cyberpunk 2077 aber nicht warten. Immerhin ist schon ab heute das Edgerunners Update verfügbar. Das Datum des Add-Ons ist hierbei kein Zufall. Denn bereits am 13. September erscheint der Anime Cyberpunk: Edgerunners auf Netflix.

Mit dem Patch erscheinen neue Inhalt im Spiel, die von der Anime Serie inspiriert wurden. Hierzu zählen neue Ausrüstungen und Features im Fotomodus. Aber der Patch hat natürlich noch mehr auf Lager. CD Project Red kündigte Erneuerungen und Verbesserungen im Gameplay, sowie neue Missionen und Waffen an. Nützlich dürfte auch das Cross-Plattform-Speichern sein. Diese Option ermöglicht es euch, euren Fortschritt einfach in einer Cloud zu speichern. Anschließend könnt ihr ohne Probleme auf einer anderen Plattform da weiter zocken, wo ihr das letzte mal aufgehört habt.

Wer sich selbst ein Bild von den neuen Erweiterungen machen will, findet hier die vollständige Patch-Liste.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildquelle: Screenshot Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Teaser