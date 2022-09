Cyberpunk: Edgerunners – Releasetermin und epischer Trailer veröffentlicht

Die Netflix-Serie „Cyberpunk: Edgerunners“ hat einen Starttermin erhalten. Los geht es schon in wenigen Tagen, am 13.September 2022. CD Projekt Red, das Entwicklerstudio, das auch schon das Spiel Cyberpunk 2077 entwickelt hat, produziert die Serie zusammen mit dem japanischen Animationstudio Trigger. Die Serie wurde erstmalig im Zuge der Netflix Geeked Week angekündigt.

Der Trailer macht, durch sein brutales Bildmaterial, sehr deutlich, dass es sich um eine Serie handelt, die an Erwachsene gerichtet ist. Die Hauptfigur der achtiongeladenen Serie, ist David Martinez, ein Strassenkind, das versucht in einer dystopischen, von Technologie besessenen Zukunftsstadt zu überleben. Um sein Leben endlich selbst in die Hand zu nehmen, wird er zum Edgerunner – ein Söldner, der auch als Cyberpunk bekannt ist. Nun ist Gewalt in seinem Leben an der Tagesordnung.

Hiroyuki Imaishi („Gurren Lagann“, „Kill la Kill“) führt bei dieser Produktion die Regie. Als Chef-Charakterdesigner sowie leitender Animationsdirektor tritt Yoshinari („Little Witch Academia“) auf. Das Drehbuch schrieben Masahiko Otsuka und Yoshiki Usa. Es basiert auf der Geschichte, die ihnen CD Projekt Red zur Verfügung stellte. Musikalisch unterstützt wurde „Cyberpunk: Edgerunners“ von Akira Yamaoka. Dieser komponierte auch für den Soundtrack für die Silent Hill Serie.

Auf der offiziellen Webseite der Serie könnt ihr euch alle bisherigen Trailer und Poster ansehen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Youtube, CD Projekt Red, Cyberpunk.net