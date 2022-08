Tokyo Revengers 3 – Manga Review

Es geht weiter mit Band 3 des neuen Manga-Hits aus Japan, endlich erfahren wir wie es mit Tokyo Revengers weiter geht.

Vielen Dank an Carlsen Manga für die Bereitstellung des Mangas.

Allgemeines:

„»In diesem Augenblick kurz vor meinem Tod dachte ich nicht an meine Eltern oder meine Freunde… sondern an Hinata Tachibana.«

Aus den Nachrichten erfährt Takemichi Hanagaki, dass seine damalige Freundin aus der Middle School, Hinata Tachibana, von der berüchtigten Tokyo-Manji-Gang ermordet wurde.[…]

Einen Tag nach dieser Hiobsbotschaft wird er am Bahnsteig von einem Unbekannten auf die Gleise gestoßen. Obwohl er sich schnell mit seinem Tod abfindet, öffnet er einen Moment später die Augen und stellt fest, dass er plötzlich 12 Jahre in die Vergangenheit gereist ist! Nun beschließt er die Zukunft umzuschreiben und seine Freundin Hinata vor ihrem schrecklichen Schicksal zu bewahren.

Dafür muss Takemichi nur an die Bosse einer von Tokyos Jugend-Bikergangs herankommen: der Tokyo Manji Gang!! “

Auszüge aus der Inhaltsangabe zu Tokyo Revengers 3 (Carlsen Manga)

Verlag Carlsen Manga Format Softcover Lesealter ab 14 Jahren Seitenanzahl 400 Preis 12,00 € Veröffentlichung 02.08.2022 Mangaka Ken Wakui Übersetzung Martin Bachernegg ISBN 978-3-551-02656-9



Mit Tokyo Revengers bringt Carlsen Manga einen der in Japan in den letzten Jahren beliebtesten Manga nach Deutschland. Aktuell erscheinen dort auch noch weitere neue Ausgaben. Erhältlich ist die deutsche Version als E-Manga in Einzelausgaben oder gedruckt in Doppelbänden. Dabei erscheint der erste Doppelband zu einem reduzierten Einführungspreis. Eine Anime-Adaption findet sich auf Crunchyroll.

Das Manga besteht aus 18 Kapiteln. Diese verfügen jeweils über kurze Überschriften in englischer Sprache. Allerdings wird hier nicht mehr mit dem stilistischen Mittel der vorherigen Ausgaben gearbeitet, in denen alle Kapitel eine Überschrift hatten, die mit einem R begann.

Das Manji-Symbol:

Mit der für uns kontroversen Bedeutung des Manji-Symbols haben wir uns schon in der Review zu Band 1 ausführlich auseinandergesetzt. Aber auch beim zweiten Band wird zu Beginn auf die für uns kontroverse Bedeutung des Symbols eingegangen.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Nachdem Takemichi Hanagaki seine Fähigkeit 12 Jahre in die Vergangenheit zurückzureisen entdeckt hatte, setzt er alles daran, seine Jugendliebe Hinata Tachibana zu retten. Bei seinem Vorhaben in der Vergangenheit den Lauf der Geschichte zu verändern, und so ihren Tod in der Gegenwart zu verhindern, hatte er einige Fortschritte gemacht. Ihm war es gelungen sich mit Mikey, dem Anführer der Manji-Gang und Drake, seiner rechten Hand, anzufreunden. Sogar sein Ziel Drake das Leben zu retten und so den Kurswechsel der Gang zu verhindern hatte er erreicht. Es schien auch tatsächlich so, als hätte er Hinata wirklich gerettet. Doch dann starb sie erneut durch die Tokyo-Manji-Gang…

Nach dem schweren Rückschlag entwickeln Naoto und Takemichi einen neuen Plan zur Rettung von Hinata. Doch dazu müssen sie zunächst einmal herausfinden, welches Ereignis nun ausschlaggebend für den erneuten Wandel der Tokyo-Manji-Gang war. Alle Hinweise zeigen dahin, dass Tetta Kisaki die Gang von innen heraus veränderte. Doch wie kann Takemichi seinen Aufstieg verhindern? Doch dessen neue Stellung in der Gang erschwert Takemichis Mission wesentlich.

Parallel gibt es noch einige weitere Entwicklungen, deren Einfluss auf die Gegenwart unbekannt ist. Denn es hat sich eine neue Gang gebildet, die den direkten Konflikt mit der Tokyo-Manji-Gang sucht. Der kopflose Engel, wie Walhalla auch genannt wird, hat einen unbekannten Anführer, nur dessen Stellvertreter ist bekannt. Er ist ein Gründungsmitglied der Tokyo-Manji-Gang, doch ein dramatisches Ereignis in der Vergangenheit trieb einen Keil zwischen ihn und Mikey. Wie wird sich der Konflikt zwischen der Tokyo-Manji-Gang und Walhalla entwickeln und was hat Kisaki mit all dem zu tun? Sind Naoto und Takemichi auf dem richtigen Weg, um Hinata das Leben zu retten?

Charaktere:

Bei der Betrachtung der zentralen Charaktere muss man sicherlich zwischen Gegenwart und Vergangenheit unterscheiden. In der Gegenwart stehen Takemichi Hangaki und Naoto Tachibana im Mittelpunkt, in der Vergangenheit sind es neben Takemichi besonders Drake und Mikey. Hinata Tachibana kommt in dieser Ausgabe eher eine Hintergrundrolle zu. Baji, Kisaki und weitere Gangmitglieder sind dieses Mal deutlich wichtiger für den Verlauf der Handlung.

Durch den Zeichenstil, das Verhalten und die Art zu reden wird der unterschiedliche Charakter der einzelnen Protagonisten sehr gut herübergebracht und man kann sich sehr gut in Takemichi hineinversetzen.

Fazit:

Das Fazit zu Tokyo Revengers 3 fällt ebenso positiv aus, wie das Fazit zu den bisherigen Ausgaben. Wir erleben wieder eine spannende Geschichte, die fesselnd erzählt wird und auf ganzer Linie zu überzeugen weiß. Wir können es kaum erwarten, wie sich die Geschichte in den nächsten Ausgaben weiterentwickeln wird.

