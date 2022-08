THQ Nordic Digital Showcase 2022 – Alle Ankündigungen mit Trailer

Am Freitagabend hat THQ Nordic auf ihrem diesjährigen Digital Showcase einige neue Spiele enthüllt. Alle vorgestellten Games, zusammen mit ihren Trailern, fassen wir hier für euch zusammen.

Alone in the Dark

Neues von der berühmten Horror-Reihe! Diese Neuinterpretation des ersten Abenteuers zielt darauf ab, Spieler in Angst und Schrecken zu versetzen und sie an berüchtigte Schauplätze zurückzubringen. Dabei bietet sie aber eine völlig neue Geschichte und mythische Welten, die es zu erkunden gilt. Das von Pieces Interactive in Schweden entwickelte Game erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Space for Sale

Space for Sale ist ein Survival-Exploration-Spiel. Als kleiner Astronaut reist ihr durchs Universum um neue Welten zu erforschen. Dabei ist es euer Job wunderschöne Wohnareale für reiche Alien-Kunden zu erschaffen und möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Das Spiel wird entwickelt von Mirage Game Studios aus Schweden, die auch für Little Big Workshop bekannt sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tempest Rising

Tempest Rising liefert klassische Endzeitstrategie und umfangreichen Basen-Bau. Dabei spielt es in einem modernen Szenario, basierend auf einem alternativen Verlauf der Geschichte.

Freuen dürfen sich die Spieler auf fordernde Multiplayer-Matches und interessante Kampagnen. Dieses Spiel wird entwickelt von Slipgate Ironworks aus Dänemark. Es erscheint für den PC.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wreckreation

Wolltet ihr schon immer einmal auf einer Rennstrecke fahren, während ihr sie gleichzeitig bauen und verändern könnt, wie auch immer ihr wollt? Dann könnte Wreckreation etwas für euch sein. Das Entwicklerstudion Three Fields Entertainment steckt hinter diesem Spiel. Diese sind bekannt für die Burnout-Reihe und Need for Speed, dementsprechend kann man einiges erwarten. Laut THQ Nordic Digital Showcase erscheint das Spiel für Playstation 4 und 5, Xbox Series X/S, Xbox ONE und PC.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gothic

Ein Remake des Rollenspiel-Klassikers wird derzeit vom Entwickler Alikima Interactive für PC, Playstation 5 und die Xbox Series X/S entwickelt. Im Trailer schickt man euch auf eine Fahrt in die dunklen Tiefen der Alten Mine. Wollt ihr euch den Schrecken stellen die euch dort erwarten?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Jagged Alliance 3

Strategie, taktische Gefechte und Rollenspiel Elemente – das erwartet euch bei Jagged Alliance 3. Trainiert eure Söldner, findet Ausrüstung und finanziert mit Sektoreroberungen euren Feldzug. Ihr als General und Kommandant habt es in der Hand. Das Spiel wird von Haemimont Games Entwickelt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Outcast 2 – A New Beginning

Die Talaner führen einen verzweifelten Krieg. Umgeben von brutalen Invasoren kann nur Cutter Slade sie retten und vor der Auslöschung bewahren. Wird es eine friedliche Lösung geben? Das Spiel wird entwickelt von Appeal Studios aus Belgien und erscheint für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Spongebob Squarepants – The Cosmic Shake

In diesem von Purple Lamp aus Wien entwickelten Spiel, bereisen Spongebob und Patrick unterschiedliche farbenfrohe Welten. Jede kommt mit einem eigenen Setting und unterschiedlichen Regeln daher. Es erscheint für PC, PLaystation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

AEW: Fight Forever

Ein Mix aus nostalgischem Arcade Wrestling und den Moves aus All Elite Wrestling? Das gibt es in AEW: Fight Forever. Das Spiel wartet mit vielen spielbaren Wrestlern, Karriere-Modus, unterschiedlichen Match-Arten und vielem mehr auf.

Entwickelt wurde es von THQ Nordic und All Elite Wrestling, in zusammenarbeit mit YUKE’s aus Japan.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Knights of Honor II : Sovereign

Ihr übernehmt die Kontrolle über ein mittelalterliches Königreich in Europa oder Nordafrika. Ziel ist es euer Reich zum mächtigsten der Welt zu machen. Dazu befehligt ihr Ritter, Händler, Diplomaten, Spione oder Geistliche. Das Spiel erscheint exklusiv für den PC und wird von Black Sea Games aus Bulgarien entwickelt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Destroy all Humans! 2 – Reprobed

Wer Destroy all Humans geliebt hat wird sich freuen – Das Release des zweiten Teils ist nur noch ein paar Wochen entfernt. Am 30.August 2022 erscheint das Spiel für für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und und PC.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Way of the Hunter

Bevor das Spiel am 16. August 2022 veröffentlicht wird, kriegen wir hier noch einmal einen Ausblick auf die wunderschöne Spielwelt die uns geboten wird. Lasst die Jagd beginnen!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Stuntfest – World Tour

Für dieses Spiel gibt es bald ein geschlossenes Beta-Wochenende auf Steam.

Mit etwas Glück seid ihr dabei! Checkt die Steam-Seite des Spiels für mehr Infos.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Valiant

Führe in The Valiant eine verschworene Bruderschaft von Rittern durch das mittelalterliche Europa, um den wahnsinnigen Bösewicht Urich von Grevel aufzuhalten. Er versucht, an ein mysteriöses und mächtiges Artefakt zu kommen, das ihm böse Kräfte verleiht – er muss um jeden Preis aufgehalten werden! Entwickelt von Kite Games aus Budapest kommt The Valiant bald auf den PC!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: THQ Nordic, Youtube