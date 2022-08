Die Suche nach dem Quell des ewigen Lebens, doch eigentlich zunächst der Kampf ums nackte Überleben. Entwickler Odinsoft hat in der aktuellen Pressemitteilung das Überlebens- und Abenteuerspiel Survival: Fountain of Youth angekündigt. Der weltweite Start auf Steam für Windows PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist für das ersten Quartal 2023 geplant. Eine aktualisierte Demo gibt es seit gestern zusammen mit dem Steam Survival Fest mit neuen Gameplay-Systemen und vollständiger Gamepad-Unterstützung.

Überleben

Im Einzelspieler-Überlebensspiel strandet der Spieler auf einer karibischen Insel des 16. Jahrhunderts. Als Mitglied der Expeditionscrew von Juan Ponce de Leon geht es auf die Suche nach dem sagenumwobenen Jungbrunnen. Doch ein Schiffbruch vereitelt den Beginn der Suche. An den Ufern einer unbewohnten tropischen Insel aufgewacht, muss erst die seltsame neue Umgebung erkundet und der Rest von de Leons Crew gefunden werden.

Der Spieler muss Materialien sammeln, Gegenstände herstellen und den allgegenwärtigen Hunger abwehren. Gefahren lauern überall. Die Überlebensstrategie lautet daher, ausreichend zu essen und zu trinken, um das Energieniveau hoch zu halten. Eine provisorische Unterkünfte darf auch nicht fehlen und Waffen zur Verteidigung und Jagd müssen gebaut werden.

Nach und nach erweitert sich die Karte. Doch die Suche nach neuen Materialien und der restlichen Schiffscrew sind nicht nur auf eine Insel beschränkt. Somit muss auch das Erbauen von verschiedenen Schiffstypen erlernt und das Meer erforscht werden. Doch auch hier lauern neue Gefahren. Es warten aber auch Spuren der Schiffskameraden und längst vergessene Geheimnisse einer uralten Zivilisation.

Veröffentlichung

Survival: Fountain of Youth bietet ein tiefgreifendes Einzelspieler-Überlebenserlebnis vor einem historisch inspirierten Hintergrund. Die Open-World-Umgebung lässt dem Spieler dabei viele Freiheiten. Hier ist Geschick und Kreativität gefordert um die unzähligen Herausforderungen zu bewältigen.

„Herausforderungen sind das Herzstück von Survival: Fountain of Youth, da der Schwerpunkt auf knappen Ressourcen und deren cleverem Management liegt“, so Stas Ignatov, Head of Publishing bei Odinsoft. „Survival: Fountain of Youth zielt darauf ab, ein unvergleichliches Erlebnis im Survival-Genre zu schaffen, indem es diese Herausforderung mit einem wunderschönen, historisch inspirierten Setting in Einklang bringt, wenn es im ersten Quartal 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.“

Survival: Fountain of Youth erscheint im ersten Quartal 2023 auf Steam für Windows PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit Unterstützung für Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch und brasilianisches Portugiesisch. Auf Steam ist eine aktualisierte, kostenlose Demo mit neuer Unterstützung für Englisch, Französisch, Chinesisch, Deutsch und Russisch verfügbar.

Quelle: Pressemitteilung Odinsoft

