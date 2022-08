Gamescom 2022 – Wer? Wie? Was? Wann?

Langsam aber sicher rückt der Termin für die endlich wieder vor Ort stattfindende Gamescom näher. Um zumindest etwas den Überblick über die bisher veröffentlichten Fakten und vor allem über die Zu- und Absagen der Aussteller und Publisher zu behalten, haben wir Euch hier alles zusammengetragen und werden diesen Beitrag auch mit Updates möglichst aktuell halten. Somit legen wir mal los mit der Gamescom 2022 und erklären Euch das Wer? Wie? Was? Wann?

Wann?

Die Gamescom 2022 startet offiziell am 24. August 2022 mit dem Fachbesucher- und Medientag. Ab dem 25. August 2022 ist die Messe dann für alle Besucher geöffnet und geht bis Sonntag, 28.08.2022.

Am Fachbesucher- und Medientag sind alle Hallen zwischen 9:00 und 19:00 Uhr geöffnet; allerdings nur für Fachbesucher und Medienvertreter. Die Business Area ist zusätzlich auch am Donnerstag und Freitag (25./26.08) zwischen 9:00 und 20:00 Uhr geöffnet.

Die Entertainment Area ist von Donnerstag bis Sonntag (25. – 26.08.) zwischen 9:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Privatbesucher erhalten allerdings erst ab 10:00 Uhr Einlass.

Ihr könnt Euch auch auf der Homepage der gamescom auf dem Laufenden halten.

Wie?

Der Ticketvorverkauf läuft bereits seit ca. vier Wochen. Aber keine Sorge, es gibt noch Plätze. Wichtig: Ihr müsst Euer Ticket zwingend im Vorverkauf erwerben. Es wird vor Ort keine Tageskasse geben. Jeder Besucher muss sich online bei der KoelnMesse registrieren und die Gamescom Ticketing-App herunterladen.

Wieviel?

Japp, die Preise haben angezogen. Wir haben Euch hier die wichtigsten Infos zu den Preisen zusammengestellt:

Eintrittspreise

Die Tageskarte für Donnerstag oder Freitag kostet jeweils 25,- € (ermäßigt: 18,- €). Die Tageskarte für Samstag oder Sonntag schlägt mit je 30,50 € (ermäßigt: 23 €) zu Buche.

Die Abendkarte, mit der Ihr erst ab 16:00 Uhr Zutritt erhaltet, kostet 9,- € pro Tag.

Der ermäßigte Tarif gilt für Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Senioren ab 65 Jahren, Schwerbehinderte und freiwillig Sozialdienstleistende (FSJ / FÖJ) gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises.

Eventuell bietet sich für Euch ja auch das Familienticket an. Das Familienticket gilt für maximal fünf Personen (max. zwei Erwachsene und mindestens 1 Kind im Alter von 7 bis 11 Jahren).

Die Tageskarte Familie für Donnerstag oder Freitag kostet jeweils 40,- €, für Samstag oder Sonntag jeweils 50,- €.

Kinder zwischen 4 und 6 Jahren kommen kostenlos mit einer zahlenden Person rein.

Im Eintrittspreis ist das Fahrticket für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) inbegriffen.

Tickets für die Gamescom: Opening Night Live (am Dienstag, 23.08.) müssen separat erworben werden.

Achtung! Eine nachträgliche Stornierung oder Umbuchung ist nicht möglich. Ebenso die Weitergabe von Gamescom-Ticktes. Schuld daran ist die personenbezogene Ticketreservierung. Im Krankheitsfalle oder falls Ihr Euer Ticket aus anderen Gründen nicht nutze könnt, wird es außerdem keine Erstattung des Kaufpreises geben.

Jugendschutz

Altbekannt ist das System mit den farbigen Armbändchen. Ihr braucht ein solches Armbändchen zwingend, wenn Ihr auf der Messe an einem Stand ein Spiel ausprobieren wollt.

Die Farbe der Armbänder sind dabei in den USk-Farben grün (ab 12), blau (ab 16) und rot (ab 18) gehalten und signalisieren dem Standpersonal, ob ein Spiel für den jeweiligen Besucher geeignet ist. Die Altersbändchen sind kostenlos am Gamescom-Eingang gegen Altersnachweis erhältlich. Ihr solltet unbedingt Euren Ausweis im Gepäck haben.

Wo? und Wer?

Derzeit liegt der genaue Hallenplan noch nicht vor. Vermutlich wird die genaue Belegung erst Anfang August feststehen.

Bekannt ist, dass es die bewährte Aufteilung in Entertainment Area (für Privat- und Fachbesucher) und Business Area (nur für Fachbesucher, Aussteller und Medienleute) geben wird.

Events und Shows

Montag, 22. August 2022: Entwicklerkonferenz Devcom

Dienstag, 23. August 2022: Entwicklerkonferenz Devcom

Dienstag, 23. August 2022: 20 Uhr: Eröffnungs-Show Gamescom: Opening Night Live

Mittwoch, 24. August 2022: Fachbesucher- und Medientag

Donnerstag, 25. August 2022: Gamescom Congress 2022 sowie Veranstaltungen in der Gamescom Event Arena – ab 20:00 Uhr Gamescom-Branchenparty

Freitag, 26. August 2022: Gamescom Congress 2022 sowie Veranstaltungen in der Gamescom Event Arena und Start des Gamescom City Festival

Samstag, 27. August 2022: Gamescom Event Arena und Gamescom City Festival in der Kölner Innenstadt

Sonntag, 28. August 2022: Gamescom Event Arena und Gamescom City Festival in der Kölner Innenstadt

Wer?

Last but not least nun noch die aktuellen Teilnehmer- bzw. Absager-Listen.

Liste der bestätigten Absagen

Nintendo

2K

Activision Blizzard

Alternate

Wargaming

Meta

Private Division

OMEN by HP

Rockstar Games

Sony Interactive (PlayStation 5, PSVR2, God of War Ragnarök)

MSI

Liste der bisher bestätigten teilnehmenden Aussteller

Update vom 02.08.2022

505 Games

Aerosoft

Assemble Entertainment

astragon Entertainment

Bandai Namco Entertainment

Corsair

Daedalic Entertainment

Giants Software

HandyGames

Hoyoverse

HyperX

Humble Games

Kalypso Media

Koch Media

Konami (Merchandise)

Krafton

Level Infinite / Tencent Games

Microsoft Xbox

Neowiz

NetEase

Prime Matter

Raw Fury

Razer

Red Bull

SEGA

TaleWorlds Entertainment

Team17

THQ Nordic

Thunderful

Ubisoft

Warner Bros. Games

Der Pressemitteilung der Koelnmesse ist bezüglich der Aussteller aktuell folgendes zu entnehmen:

Aktuell über 500 angemeldete Unternehmen +++ AAA-Schmieden, Indie-Newcomer und Tech-Unternehmen bilden die Gaming-Kultur in all seinen Facetten ab +++ gamescom 2022 von 23. bis 28. August in Köln und online

Vor Ort in Köln mit dabei sind unter anderem:

Speziell für die gamescom merch area powered by MINI haben sich inzwischen 75 Unternehmen angemeldet, unter anderem große Player wie ak tronic, Blizzard Gear Store, E.M.P. Merchandising, Konami Digital Entertainment, MINI und Square Enix.

Stand: 07. Juli 2022