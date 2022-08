Bierbrau-Simulation Brewmaster angekündigt

Die authentische Bierbrau-Simulation Brewmaster erscheint am 29. September für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam.

Simulationen gibt es für jeden Geschmack. Egal, was Ihr auch immer ausprobieren wollt, vermutlich gibt es bereits eine Simulation dafür. Wenn nicht, dann haltet Augen und Ohren offen, denn vermutlich befindet sich derzeit da was in Entwicklung.

Jetzt kommen jedenfalls die Freunde des Bierbrauens auf Ihre Kosten. Der von Auroch Digital entwickelte Titel lädt Novizen und Bierkenner gleichermaßen dazu ein, die Kunst des Heimbrauens durch die Kreation des ultimativen Craft Beers zu meistern. Angefangen bei echten Chemie-basierten Brautechniken bis hin zur Abfüllung und Etikettierung, können die Spieler in dieser authentischen und entspannenden Bierbrau-Erfahrung zum ultimativen Braumeister werden.

„Wir sind wahnsinnig hoppy – sorry, happy – dass wir heute das Veröffentlichungsdatum bekannt geben und unseren neuesten Trailer vorstellen dürfen“, so Jemima Crow, Marketing und Communications Director bei Auroch Digital. „Brewmaster entspringt unserer Leidenschaft für das Brauhandwerk und soll einen immersiven und authentischen Eindruck der Kunst des Heimbrauens vermitteln.“

„Brewmaster ist eine atembraubende und wegweizende Simulation. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler sie in ein paar Wochen selbst erleben können“, ergänzt Katie Clark, Senior Produkt Manager bei Fireshine Games. „Basierend auf der positiven Resonanz des Alpha-Tests und der Demo – und dem Spaß, denn wir selbst beim Brauen unserer virtuellen Biere hatten – wissen wir, das Auroch eine Simulation entwickelt hat, die alle aufstrebenden Braumeister lieben werden.“

Brewmaster erscheint am 29. September 2022 für PlayStation 4, PlaStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Zum knappen Preis von einem Kasten Bier, also für 17,99 EUR, könnt Ihr das Spiel digital erwerben. In der Launch-Woche erhalten alle Käufer zusätzlich 10% Rabatt.

Bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen: Prost!

Quelle: Auroch Digital