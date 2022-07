Call of the Wild: The Angler – Das Releasedatum steht fest

Dem sprichwörtlichen Ruf der Wildnis könnt Ihr schon recht bald folgen. Für Call of the Wild: The Angler steht das Releasedatum fest.

Während wir Euch Ende Juni noch in unserem Bericht über Call of the Wild: The Angler das Erscheinungsdatum schuldig bleiben mussten, dürfte die heutige News für Freude im Lager aller Naturburschen und -mädels sorgen.

Das genreübergreifenden Open-World-Angelspiel, vom Studio hinter The Hunter: Call of the Wild, erscheint am 31. August 2022 für PC über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store.

Fans können eine riesige und abwechslungsreiche offene Welt für bis zu zwölf Spielerinnen und Spieler auf der Startkarte von The Angler, Golden Ridge Reserve, entdecken. Inspiriert von der natürlichen Schönheit und den Wundern des Nordwestens Wyomings, ist dieses ruhige Paradies ein Vergnügen, das Spielerinnen und Spieler mit dem Geländewagen, dem Boot oder zu Fuß erkunden können.

Schlüssel-Features des Spiels

Atmosphärische, offene Welt: In der offenen Welt können atemberaubende Angelplätze entdeckt werden. Spieler durchqueren dabei die Welt in ihrem eigenen Tempo und entdecken gewundene Flüsse, hohe Gipfel, verstecke Teiche, Quellen und Wanderwege.

Vielfalt an Fischarten: Call of the Wild: The Angler bietet Fans verschiedene Fischarten, die alle ein einzigartiges Verhalten besitzen.

Anpassung des Charakters und Meisterangler werden: Das Spiel bietet verschiedene Anpassungsmöglichkeiten seines Charakters an, um zum Meisterangler zu werden.

Single- oder Multiplayer: Fans haben die Möglichkeit, offene Gewässer allein zu befahren oder die Reise mit Freunden im Online-Drop-in/Drop-out-Koop-Multiplayer für bis zu zwölf Spieler zu teilen. Spielende können sich mit anderen Anglern zusammenschließen und gemeinsam auf unvergessliche Expeditionen gehen.

Regelmäßige Updates: Call of the Wild: The Angler wird auch nach der Veröffentlichung mit regelmäßigen Inhaltsupdates neue, unvergessliche Angelerlebnisse bieten.

Die Veröffentlichung auf den aktuellen Konsolen erfolgt dann später im Jahr. Zuerst dürfen alle PC-Gamer aber die Angelruten auspacken und dem Ruf der Wildnis folgen.

Quelle: Pressemitteilung Expansive Worlds