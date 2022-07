Mit South of the Circle kommt ein optisch, wie auch spielerisch ungewöhnliches Spiel auf uns zu. Das als packendes, narratives Adventure angekündigte Spiel erscheint am 3. August 2022 für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Die Entwickler von State of Play schicken uns mit dem Adventure-Game in die 60er Jahre. Versprochen wird ein filmisches Erlebnis in Mitten des Kalten Krieges und gelenkt von den Entscheidungen des Spielers.

Das Spiel begleitet Peter, der in die eisigen, entlegenen Winkel der Antarktis geschickt wird. Jedenfalls steht er dort draußen am Scheideweg seines Lebens. Dort wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen, muss er nicht nur um sein Überleben kämpfen, sondern auch über sein gesamtes Leben und seine bisherigen Entscheidungen nachsinnen.

Der ungewöhnliche Look und die filmische Story werden von einem starbesetzten Synchronisationsteam im englischsprachigen Original unterstützt. Für die Vertonung wurden einige bekannte Schauspieler, wie Anton Lesser („Game of Thrones“), Gwilym Lee („Bohemian Rhapsody“), Olivia Vinall („The Woman in White“), Richard Goulding („The Crown“), Adrian Rawlins („Chernobyl“) und Michael Fox („Downton Abbey“) verpflichtet.

Den Trailer zum Spiel könnt Ihr Euch hier anschauen:

Mehr zum Spiel findet Ihr auf der offiziellen Homepage.

Quelle: Pressemitteilung 11 bit Studios