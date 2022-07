God of War Ragnarök: Release in Gefahr?

Im Zuge der Releasevorbereitungen zu God of War Ragnarök ist dem Entwickler Sony ein eventuell schwerwiegender Fehler unterlaufen. Fans befürchten jetzt, dass sich das Release am 09.11.2022 noch einmal verzögern wird.

Sony verfügt momentan nicht mehr über die Markenrechte an God of War Ragnarök, da sie es versäumt haben die notwendigen Anträge beim amerikanischen Patentamt einzureichen.

Dieser Fehler ist nicht nur Sony schon einmal unterlaufen. Ähnliches ist Microsoft damals im Zuge der Veröffentlichung von Fable passiert.

Auf den Releasetermin wird sich das ganze aber wahrscheinlich nicht auswirken. Sony muss nun nachweisen warum unbeabsichtigt vergessen wurde die Rechte zu erneuern. Dazu steht eine großzügige Kulanzfrist bereit. Schwierigkeiten mit dem Markenschutz gibt es immer wieder mal, in dem meisten Fällen führt dies aber nicht zu schwerwiegenden Problemen.

Außerdem hält Sony immer noch das Markenrecht an der Marke „God of War“, so dass eine Zweckentfremdung der Markenrechte für God of War Ragnarök nicht so leicht zu bewerkstelligen wäre.

Vor wenigen Tagen wurde das Release offiziell bestätigt. Ab heute, dem 15.Juli.2022, könnt ihr das Spiel vorbestellen. Die Collectors Edition ist heute im Verlauf des Tages schon ausverkauft und bei Saturn, Media Markt und Amazon nicht (mehr) auf Lager. Es empfiehlt sich aber die Shops im Auge zu behalten, ob dort nicht noch nachgeliefert wird.

Vor kurzem Hat Sony noch einen kurzen Trailer zum Spiel auf Youtube veröffentlicht.

Hier könnt ihr ihn euch ansehen.