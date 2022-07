Bayonetta 3 Releasedatum bekanntgegeben

Jetzt hat uns Nintendo wirklich lange darauf warten lassen. Bereits am 24.09.2021 wurde im Wege der Nintendo Direct die Rückkehr der Hexe angekündigt. Dann folgte das typische Schweigen von Nintendo. Doch jetzt endlich hat Bayonetta 3 ein Releasedatum erhalten.

Der 28. Oktober 2022 wurde gestern via Twitter als Releasedatum bekanntgegeben. Das bedeutet zwar, dass wir immer noch warten müssen, können aber den Termin schon heute in den Kalender schreiben.

Hinweise auf die Bekanntgabe des Erscheinungsdatums gab es bereits in den letzten Tagen. So wurde die Alterseinstufung für den amerikanischen Raum festgesetzt. Hierzulande wird Bayonetta 3 übrigens mit einer 16er-Freigabe herauskommen. Den actiongeladenen Release-Trailer könnt Ihr hier Euch zu Gemüte führen:

Die milde Jugendschutzeinstufung ist vermutlich auch dem sogenannten „Naive Angel Mode“ geschuldet. Entwickler Platinum Games gab bekannt, dass mit diesem optionalen Modus Bayonettas durchaus häufig recht freizügiges Aussehen „entschärft“ wird. Die recht knappen Outfits der Umbra-Hexe bekommen dann wieder etwas mehr Stoff. Platinum Games gab dazu das Statement ab, dass dieses Feature implementiert wurde, um das Spiel ganz ohne Scham im heimischen Wohnzimmer gespielt werden könne.

Hier hat Entwickler Platinum Games auch noch ein Beispiel für den Naive Angel Modus getwittert. Jetzt müsst Ihr entscheiden, wie Ihr die attraktive Hexe lieber sehen wollt.

Relax, the witch is back and sexier than ever🌙

We’ve added the revolutionary „Naive Angel Mode“ to Bayonetta 3 so more people can fully enjoy it👍

By turning it on, you can play right in the living room without having to worry about what’s on screen… we think😅#Bayonetta3 pic.twitter.com/SEs3vqrdYc

— PlatinumGames Inc. (@platinumgames) July 13, 2022