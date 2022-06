VALORANT – Akt 1 Episode 5 startet mit neuer Map

Riot Games kündigt an, dass am 22. Juni Episode 5 Akt I von VALORANT startet. Mit der neuen Episode wird die mittlerweile achte Karte Pearl den Map-Pool ergänzen. Die neue Karte, welche sich im Portugal der Omega Erde befindet, bringt einige spannende Details mit sich. Außerdem wird neben dem Battlepass auch das düstere Skin Bundle Vorbote des Chaos mit Episodenbeginn verfügbar sein.

Über VALORANT – Episode 5 Akt I:

Akt I der fünften Episode bringt eine neue Karte mit sich. Pearl ist die erste Karte, die auf der Omega-Erde spielt. Besonders dabei ist, dass die Karte zwar in Portugal, allerdings unter der Meeresoberfläche liegt. Brian Yam, Art Lead bei Riot Games erklärt:

„Die Inspiration für Pearl stammt von einem älteren Konzept für ein Unterwasserthema, das mit einem neueren Vorschlag von einer durch den Klimawandel überfluteten Großstadt kombiniert wurde. Konzepte für diese beiden Ideen wurden entwickelt und als wir die Karte in Portugal platzierten, waren alle richtig aufgeregt, weil uns die Geschichte und die Architektur viel visuelles Potenzial geboten haben. Es ist eine schöne visuelle Gegenüberstellung von Gebäuden von Kingdom Industries mit älteren portugiesischen Gebäuden.“ Aus der strategischen Perspektive soll Pearl eine gradlinige Map mit viel Tiefgang sein. Hier gibt es keine Mechaniken wie Teleporter, Seilleitern oder Türen, sondern nur eine Karte mit drei Wegen, einem kleineren mittleren Bereich und Flügel für Kämpfe auf längere Distanzen. Die Angreifer müssen auf Pearl in das Gebiet der Verteidiger hinabsteigen, um auf die Punkte zu gelangen.

Über den Battlepass:

Der Battlepass für die neueste Episode enthält zahlreiche Belohnungen. Dazu gehören neben Bannern, Titeln, Talismanen und Sprays, auch die drei Skinreihen Glitzer, Feuerspucker und Sondereinheit 809. Laura Baltzer, Producerin bei Riot Games erklärt die Ziele für diesen Battlepass. „Mit den Skinreihen in diesem Pass wollten wir starke und dynamische Themen erschaffen. Glitzer ist eine glänzende Skinreihe mit vielen Varianten, sodass sie in alle Sammlungen passen. Feuerspucker ist unsere künstlerische Version für jene Spieler*innen, die einfach nur W drücken und wollen, dass ihre Waffen das widerspiegeln. Und zu guter Letzt ist Sondereinheit 809 eine taktische Skinreihe mit einem Attentätermesser, das diese kalkulierten Messerangriffe hoffentlich noch schöner macht.“

Der Battlepass kostet 1.000 VP, bringt aber auch kostenlos Belohnungen mit sich. Zusätzlich wird separat vom Battlepass das Vorbote des Chaos Skin Bundle verfügbar sein. Dieses bietet Skins für Meele, Vandal, Operator, Shorty und Stinger. Vorbote des Chaos wurde in Feuer und Zerstörung geschmiedet und kennt nichts als Verwüstung. „Uns ist aufgefallen, dass viele Spieler*innen die Reaver-Skins lieben, wir aber keinen Sci-Fi-Skin haben, der in dieselbe düstere Kerbe wie Reaver schlägt. Was für einen Skin wollen Diejenigen, die Düsteres und Sci-Fi lieben? Wie würde es sich anfühlen, einen Dämonen zu töten? Diese Machtfantasie haben bei Reaver die Sounds und die Animationen vermittelt, also haben wir intensiv an besonderen Animationen und Sounds beim Nachladen, Anlegen, Inspizieren und bei Untätigkeit gearbeitet“, erklärt Sean Marino, Associate Art Director für VALORANT.

Weitere Infos zu den Inhalten von Episode 5 Akt 1 von VALORANT und der neuen Karte Pearl findet ihr auf der offiziellen Webseite.