PHANTEKS Eclipse G360A – Airflow und Style

Mit dem Eclipse G360A baut PHANTEKS clever auf dem bereits fantastischen Vorgänger auf und holt so noch mehr Performance aus dem erfreulich preiswerten Gehäuse heraus. Es bietet Platz für einen 360er Radiator vorne und oben und so insgesamt Platz für bis zu sieben Lüfter. Durch die Mesh-Front ist eine gute Frischluftzufuhr sichergestellt. Seitlich findet sich natürlich ein Temperglas Seitenfenster.

Das PHANTEKS Eclipse G360A im Detail:

Ab Werk sind drei 120 mm große Lüfter mit RGB-Beleuchtung in der Front des Gehäuses montiert. Im PSU-Cover ist ein D-RGB-LED-Streifen eingearbeitet, so ist eine effektvolle Beleuchtung garantiert. Für die Ansteuerung liegt ein Controller bei, der über zwei Knöpfe am Gehäuse gesteuert werden kann. Aber auch eine Ansteuerung über den 3-Pin-ARGB-Anschluss des Mainboards ist möglich. Das Mesh-Gitter stellt dabei nicht nur eine kräftige Frischluft-Zufuhr sicher, sondern fungiert auch als Staubfilter. Da das Gehäuse in Front und Deckel jeweils einen 360 mm großen Radiator zulässt, eignet es sich auch perfekt für den Einbau einer Custom-Wasserkühlung.

Auch Platz für Speicher ist vorhanden. So kann man unterhalb des PSU-Covers zwei 3,5″- oder 2,5″-Laufwerke montieren. Dazu finden auf der Rückseite des Mainboard-Trays zwei 2,5″-Laufwerke Platz. Mit Blick auf das Material setzt das Gehäuse auf Stahl und Temperglas.

Alle Features im Überblick:

Midi-Tower mit Frontpanel aus feinem Mesh für optimalen Airflow

Seitenteil aus Temperglas

inklusive drei digital adressierbarer RGB-Lüfter und RGB-Controller

Viel Platz für Luft- oder Wasserkühlung und Mainboards bis E-ATX

Platz für insgesamt bis zu sieben Lüfter

Grafikkarten bis 400 mm Länge, CPU-Kühler bis 162 mm Höhe

Maße: 200 x 465 x 455 mm (B x H x T)

I/O: 2x USB 3.0, 2x LED-Regler, 1x 3,5 mm Combo-Klinke

Weitere Details finden sich bei Caseking.

Preise und Verfügbarkeit:

Das PHANTEKS Eclipse G360A ist in den Farben Schwarz und Weiß ab sofort für 99,90 € bei Caseking verfügbar. Für eine begrenzte Zeit erhält man hierzu einen zusätzlichen, passenden Lüfter gratis.