Netflix Geeked Week: Serien-Neuheiten an Tag 1

Es ist endlich soweit! Diese Woche veranstaltet Netflix erneut seine Geeked Week und zeigt, worauf wir uns in den kommenden Monaten freuen dürfen. Der erste Tag startete mehr als nur vielversprechend, denn auf uns kommen jede Menge neue Serien zu.

One Piece: Live Action Adaption

Manga-Fans aufgepasst! Schon länger ist bekannt, dass Netflix eine Live Action Adaption zu One Piece plant. Nun erhalten wir in einem Video erste Eindrücke zur bevorstehenden Serie. Der Clip zeigt uns mit Iñaki Godoy nicht nur den Schauspieler des Protagonisten Luffy, sondern auch erste, gigantische Sets der Piraten Welt.

Resident Evil

Vor Kurzem haben wir euch bereits die ersten Teaser zur Live-Action-Serie Resident Evil vorgestellt. Nun hat Netflix einen längeren Trailer dazu veröffentlicht. Darin sehen wir, wie der T-Virus die Welt verändert hat. Die Protagonistin Jade Wesker bekommt es nämlich nicht nur mit gewöhnlichen Zombies zu tun, sondern auch mit gigantischen Zombie-Tieren und den bekannten Lickers. Achtung: Es wird blutig!

The Sandman

Am 5. August ist es endlich soweit! The Sandman erhält seine Serien-Adaption. Im Zentrum der Handlung steht Dream, der König der Träume und Herrscher des Reich der Albträume. Nachdem er sich 105 Jahre lang in menschlicher Gefangenschaft befunden hat, gelingt es ihm endlich zu fliehen. Nun muss er einige wichtige Artefakte finden, um sein Königreich neu aufzubauen.

1899

Die nächste Mystery-Dramaserie auf Netflix weist einen deutschen Bezug auf. Sie stammt schließlich von dem Schöpfer-Duo Jantje Frise und Baran bo Odar, die bereits die Serie Dark produziert haben. 1899 handelt von europäischen Migranten, die sich mit einem Schiff auf den Weg in die Vereinigten Staaten begeben. Doch die Hoffnung auf einen Neustart wird plötzlich zu Nichte gemacht, als sie auf der Reise ein vermisstes Schiff entdecken und ihr Albtraum beginnt.

Wednesday

Netflix veröffentlichte an Tag 1 der Geeked Week auch einen ersten Teaser zum Addams Family Spinoff Wednesday. Die Comedy-Serie verfolgt dabei das Leben Tochter der bekannten Familie. Wednesday befindet sich als Schülerin an der Nevermore Academy. Hier versucht sie nicht nur ihre psychischen Fähigkeiten zu trainieren, sondern auch eine Mordserie zu vereiteln. Außerdem wird sie mit einem übernatürlichen Familien-Geheimnis konfrontiert.

The Midnight Club

Auch in der nächsten Netflix-Show wird es gruselig. Denn die neue Serie The Mightnight Club handelt von einer Gruppe todkranker Teenager, die sich jeden Abend zusammenfindet, um sich Horror-Stories zu erzählen. Zusammen schließen sie einen Pakt. Das erste Gruppenmitglied, das seiner Krankheit erliegt, soll die anderen aus der Geisterwelt kontaktieren. Der Regisseur der Serie dürfte Horror-Fans bereits ein Begriff sein. Immerhin entwickelte Mike Flanagan bereits die Netflix-Serien „The Haunting of Hill House“, „The Haunting of Bly Manor“ und „Midnight Mass“.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Allzu viel ist über die neue Horror-Serie noch nicht bekannt. Bisher wissen wir, dass die Show aus 8 Episoden bestehen wird. Jede einzelne Folge erzählt hierbei eine eigene Horror-Story. Interessant daran ist vor allem, dass zumindest ein Teil davon aus der persönlichen Sammlung von Oscar-Regisseur Guillermo del Toro stammt. Der erste Teaser deutet auf jeden Fall auf viele düstere Momente hin.

The Imperfects

Die Sci-Fi-Show The Imperfects handelt von drei jungen Erwachsenen, die von bösen Wissenschaftlern zu Monstern verwandelt wurden. Zusammen machen sie sich auf die Suchen nach den Verantwortlichen dafür, um den Prozess rückgängig zu machen. Nebenbei müssen sie sich aber noch mit den Problemen des Erwachsenwerdens auseinandersetzen. Und zu allem Überfluss macht auch noch die Regierung Jagd auf die drei Mutanten.

Weitere Neuigkeiten von Tag 1 der Geeked Week

So viel zu den neuen Serien, auf die wir uns freuen dürfen. Aber der erste Tag der Geeked Week hat auch mit weiteren Informationen nicht gespart. Netflix hat bekannt gegeben, dass eine Reihe von Serien neue Staffeln erhalten werden. Hierzu zählen Locke and Key, Warrior Nun, Manifest, Fate: The Winx Saga, Barbarians und All of us are dead. Die Teaser und Trailer dazu findet ihr auf der YouTube-Seite der Streaming-Plattform.

In den nächsten Monaten wird sich also einiges tun. Bis dahin dürfen wir gespannt darauf warten, welche Überraschungen Netflix für die Geeked Week noch auf Lager hat.

Bildquelle: Twitter @NetflixGeeked