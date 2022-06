Moon Knight – Taschenbuch-Ausgabe – Comic Review

Moon Knight zählt sicherlich zu den besten Comic-Serien auf Disney+. Passend dazu ist bei Panini eine Taschenbuch-Ausgabe erschienen, die klassische und moderne Storys rund um Moon Knight enthält.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Dieser Band präsentiert Moon Knights ersten Auftritt, seinen brutalen Kampf mit Spider-Man und sein Duell mit Daredevil! Außerdem bekommt es der Avatar des ägyptischen Gottes Khonshu mit dem zeitreisenden Eroberer Kang zu tun. Der perfekte Einstieg in die Welt von Marvels Antihelden im Zeichen des Mondes und aus der neuen Streaming-Serie auf Disney+!

Der perfekte Band zum Einstieg für Fans der neuen Serie auf Disney+!“

Inhaltsangabe zu Moon Knight (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Moon Knight Storys Amazing Spider-Man 220, Moon Knight (1980) 13, Moon Knight Annual (2019) 1, Werewolf by Night 32-33 zentrale Charaktere Moon Knight Zeichner Bill Sienkiewicz, Bob McLeod, Ron Perlin Autor Cullen Bunn, Doug Moench, Michael Fleisher Seitenanzahl 116 Preis 12,00 € Veröffentlichung 03.05.2022

Diese Ausgabe von Moon Knight im Taschenbuch-Format enthält verschiedene Storys aus den letzten 59 Jahren. Teilweise ist der Moon Knight dabei auch in anderen Comic-Serien aufgetreten.

Werewolf by Night (1972) 32 Werewolf by Night (1972) 33 Amazing Spider-Man (1963) 220 (I) Moon Knight (1980) 13 Moon Knight Annual (2019) 1

Eingeleitet werden die einzelnen Geschichten jeweils von den Covern der Originalausgabe. Da die hier zusammengetragenen Geschichten aus mehreren Jahrzehnten stammen ist natürlich auch ein starker Wechsel beim Zeichenstil zu erkennen.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Werewolf by Night 32:

In dieser Geschichte ist der Moon Knight eher eine Nebenfigur, denn es dreht sich alles um Jack Russell. An seinem 18. Geburtstag erbte Jack von seinem Vater den Fluch des Werwolfs. Seitdem verwandelt er sich bei jedem Vollmond in die wilde Kreatur, die außerhalb seiner Kontrolle liegt und er kann sich auch nicht an seine Verwandlung erinnern. Bei einer seiner Verwandlungen tötet er beinahe seinen besten Freund, der lebensgefährlich verletzt überlebt. Wieder zu Hause angekommen, wartet schon der Moon Knight auf ihn. Hier ist Marc Spector jedoch nicht als Avatar von Khonshu unterwegs, sondern ein ominöses Komitee hat ihn beauftragt Jack zu fangen und dabei das Kostüm des Moon Knight zu tragen…

Werewolf by Night 33:

Die Geschichte setzt dort an, wo die vorherige aufgehört hat. Der Moon Knight hat es geschafft den Werwolf zu überwältigen und macht sich nun auf den Weg ihn dem Komitee zu übergeben. Doch dieser erholt sich schneller als gedacht und so macht er es ihm nicht leicht. Allerdings ist die Verwandlung des Werwolfs zeitlich begrenzt und so ist es schließlich wieder Jack, der vom Moon Knight dem Komitee übergeben wird. Doch ist das wirklich schon das Ende?

Amazing Spider-Man 220:

Der Moon Knight scheint die Seiten gewechselt zu haben, denn plötzlich ist er der Dieb. Als Teilnehmer eines Wettbewerbs des Syndikats muss er als erster Diebesgut im Wert von 10 Millionen Dollar zusammentragen, um der neue Vorsitzende zu werden. Jedoch ist im Spider-Man schon auf den Fersen. Hat der Moon Knight wirklich die Seiten gewechselt, oder ist alles ein ausgefeilter Plan?

Moon Knight 13:

Ace Taggert, einer der vielen Verbrecher, den Moon Knight vor Jahren ins Gefängnis brachte, wird entlassen. Doch dieser schwor vor Gericht den Moon Knight zu töten, daher hängt sich Jack Lockley an seine Fersen. So kommt er einem gewissen Jester auf die Fersen, der sich mit Taggert die Zelle geteilt hat. Doch dieser wird von Daredevil verfolgt und so steht Daredevil zwischen Moon Knight und seinem Ziel Taggert…

Moon Knight Annual:

In der Geschichte gab es schon viele Moon Knights und so beginnt diese nicht mit dem Moon Knight der Gegenwart, sondern vor 4.500 Jahren im alten Ägypten. Der damalige Moon Knight bringt Khonshu drei Artefakte als Opfergabe dar, mit denen man die Zeit beherrschen kann. Doch in diesem Moment wird er von Kang dem Eroberer angegriffen. Dieser bringt die Artefakte in seinen Besitz und ihm gelingt es, die Zeit umzuschreiben, jedoch verliert er dabei die Artefakte im Strom der Zeit. So beginnt für den Moon Knight der Gegenwart eine Reise durch die Zeit auf der Suche nach den Artefakten, um die Welt wieder in den Zustand zu bringen, in dem sie sein soll…

Charaktere und Erzähler:

Mittelpunkt aller Geschichten ist natürlich der Moon Knight. Jedoch ist er in den ersten drei Geschichten nur Gast in einer anderen Comic-Serie, sodass dort natürlich zum einen der Werwolf Jack Russel und Spider-Man die eigentlich Hauptcharaktere sind. Auch in der vierten Geschichte bekommt er Unterstützung, dieses Mal durch Daredevil. Zudem wird Moon Knight in den älteren Geschichten von seinem Freund Frenchie unterstützt.

Nicht nur der optische Stil der Comics ändert sich durch die Jahrzehnte, sondern auch die Erzählweise. So enthalten manche tatsächlich eine Erzähler-Perspektive, manchmal werden aber auch nur die Gedanken der Charaktere aufgegriffen.

Fazit:

Die Taschenbuch-Ausgabe von Moon Knight enthält eine schöne Zusammenstellung an Geschichten. Hier erkennt man sehr gut, wie sich Moon Knights Hintergrundgeschichte im Lauf der Zeit ändert. Denn er war nicht von Anfang an der Avatar von Khonshu.

Eine schöne Ergänzung für alle, die von der Moon Knight Adaption auf Disney+ begeistert waren.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quelle: Panini