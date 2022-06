Harry Potter – Koch- und Backbuch – Buch Review

Es wird magisch in der Küche, denn mit dem offiziellen Harry Potter – Koch- und Backbuch können nun auch Muggel etwas Magisches in der Küche vollbringen. Dieses Buch ist mehr als ein einfaches Kochbuch, doch dazu im folgenden mehr.

Vielen Dank an den Carlsen Verlag für die Bereitstellung des Buchs.

Allgemeines:

„Jede Veranstaltung wird einfach magisch, wenn sie von der geheimnisvollen Zaubererwelt der Harry-Potter-Filme inspiriert ist!

Und schon beim Lesen und Anschauen dieses umfangreichen, liebevoll gestalteten Handbuches steigt einem förmlich der Duft köstlicher Speisen in die Nase …

Mit diesem Werk können nun auch Muggel in den kulinarischen Kosmos von Harry, Hermine und Ron eintauchen, denn es enthält alles, um eine perfekte Party zum Thema Harry Potter zu planen und zauberhafte Feste zu organisieren: Rund 200 köstliche Rezepte, Bastelanregungen und Tipps zu Dekorationen, Einladungen und Spielen machen dieses opulente Buch zum Standardwerk jedes Fans. Gespickt mit zahlreichen Fotos, zauberhalten Abbildungen und lustigen Fakten sowie Einblicken hinter die Kulissen der Filme, bietet dieser umfassende Leitfaden eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man die perfekte Harry-Potter-Party organisiert.“

Inhaltsangabe zu Harry Potter – Das Koch- und Backbuch (Carlsen Verlag)

Verlag Carlsen Format Hardcover Marke Harry Potter Autor Jennifer Carroll Seitenanzahl 192 Preis 28,00 € Veröffentlichung 29.11.2021

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Wie kocht man mit Harry Potter?

Auch, wenn der Titel Koch- und Backbuch lautet, verrät uns schon der Untertitel, dass es hier über ein einfaches Kochbuch hinaus geht. Denn wir haben hier ein Koch- und Backbuch für Partys und Feste vor uns. Somit haben wir hier auch eine andere inhaltliche Aufteilung. Hier widmet sich jedes Kapitel einem bestimmten Partythema. In jedem Kapitel finden sich nun passende Rezepte und Backanleitungen. Teilweise benötigt man aber noch eine stilechte Verpackung oder passende Deko. Daher finden sich in den Kapiteln auch noch einige Bastelanleitungen. Hierzu kann man online Vorlagen finden, doch dazu später mehr. Diese Kombination ermöglicht es, tatsächlich richtige Harry-Potter-Themenpartys zu organisieren. Insgesamt finden sich fünf verschiedene Themengebiete und dazu noch ein Glossar mit Fachbegriffen und Erläuterungen zu Zubereitungstechniken. Folgende Themen finden sich:

Hogwarts-Hauspokal-Geburtstagsparty

Halloweenparty der phantastischen Tierwesen

„Back to Hogwarts“-Filmmarathon

Winterzauber-Weihnachtsball

Zauberhafter Hochzeitsempfang

Jedes Kapitel enthält 13 bis 19 unterschiedliche Rezepte zum Backen und Kochen sowie Bastelanleitungen. Der Schwierigkeitsgrad variiert dabei und erfordert je nach Rezept und Anleitung unterschiedliche Ausstattungen. Es sind jedoch auch viele einsteigerfreundliche Rezepte dabei. Als Erstes findet sich in jedem Kapitel eine Bastelanleitung für eine stilechte Einladung. Darauf folgen die Anleitungen für die passende Deko, gefolgt von den Rezepten für die passenden Speisen. Zudem gibt es auch noch einige Vorschläge für passende Partyspiele.

Kochen und Basteln mit Harry:

Die Rezepte beginnen zunächst mit einer kurzen Einleitung, die einen Bezug zur Welt von Harry Potter herstellt. Als Nächstes findet sich eine Auflistung der Zutaten, gruppiert nach den einzelnen Teilen des Gerichts und mit Angabe der zu erwartenden Portionen. Natürlich wird auch die Zubereitung der Gerichte ausführlich erläutert. Diesem Einteilungsschema folgen auch die Bastelanleitungen.

Doch wie sind die Rezepte?

Wenn man schon einen Testbericht zu einem Kochbuch schreibt, muss man natürlich auch in die Küche gehen. Wie will man sonst schließlich testen, ob die Rezepte gut umzusetzen sind? Wir haben uns hier ein recht einfaches Rezept herausgesucht, die Hogwarts-Hauspizzen. Als Basis die Zubereitung wird hier ein Tiefkühlpizzateig vorgeschlagen, doch den haben wir lieber selber gebacken. Hier hätte man im Rezept ggf. auch ein Pizzateig-Rezept einbauen können.

Den Anweisungen in den Rezepten konnten wir bei der Zubereitung gut folgen. Die Zeit- und Mengenangaben waren so weit alle stimmig und auch geschmacklich überzeugend. Natürlich kann man auch problemlos variieren und die Pizza abweichend belegen. Denn man kann sich hier wunderbar von den Vorgaben des Rezeptes inspirieren lassen, wie man Optik und Auftreten der Häuser von Hogwarts mit einer Pizza repräsentieren kann.

Lasst uns etwas basteln.

Das Buch ist mehr, als nur ein einfaches Kochbuch. Es bietet auch, teilweise in Verbindung mit den Rezepten, auch eine Vielzahl an Bastelanleitungen. Hierfür lassen sich die Vorlagen über einen im Buch hinterlegten Link online abrufen. Sehr interessant ist hierbei, dass die Vorlagen nicht einfach nur als PDF hinterlegt sind, sondern auch SVG-Dateien vorhanden sind. Das SVG-Dateiformat ist ein Format für Vektorgrafiken, diese arbeiten nicht mit einzelnen Bildpunkten, sondern mit Vektoren. Dadurch ist eine verlustfreie Größenanpassung möglich. So kann man Schneideplotter oder Lasergravier für die Umsetzung der Vorlagen nutzen. Auch eigene Anpassungen an den Vorlagen wären so gut möglich.

Wir haben uns entschlossene eine Bastelanleitung für eine Laterne umzusetzen. Hier kam uns die Vorlage im SVG-Format sehr entgegen, denn so konnten wir den Zuschnitt mit einem Brother ScanNCut Schneideplotter vornehmen. Man könnte hier auch problemlos die Elemente aus Sperrholz mithilfe eines Lasergravierers ausschneiden oder die Dateien für den 3D-Druck aufbereiten. So war die Umsetzung leicht möglich und wir erhielten ein sehr gutes Ergebnis. Die zugehörige Anleitung ist gut strukturiert aufgebaut.

Fazit:

Mit dem Harry Potter – Koch- und Backbuch gelingt es Carlsen wieder einmal ein wahres Highlight für alle Harry Potter Fans zu präsentieren. Das Buch bietet tolle Rezepte und vor allem auch sehr gute Bastelanleitungen. Diese kann man auch für mehr nutzen als eine Party, denn viele Dinge eignen sich auch hervorragend als Dekoration. Sehr gut gefallen haben uns die online abrufbaren Vorlagen für die Bastelprojekte. Vor allem, da diese auch als Vektorgrafik verfügbar waren und so als Vorlage für Schneideplotter und Lasergravier nutzbar sind.

Der Preis von 28,00 € ist für den Umfang und die Gestaltung des Buches absolut angemessen. Denn es bietet eine Inspiration für das Basteln bis hin zum Kochen. Darüber hinaus ist es natürlich auch ein wunderbares Geschenk für alle Harry-Potter-Fans.

Das Harry Potter – Koch- und Backbuch wurde Game2Gether vom Carlsen Verlag für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Carlsen Verlag ↗