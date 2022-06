Duke Nukem : Kinofilm in Entwicklung, mit den Produzenten von Cobra Kai

In den 90ern war Duke Nukem ein Held der Gamingszene – und auch heute noch feiern viele den berühmten Macho mit seiner unverwechselbaren Frisur. Nun hat sich Legendary Entertainment die Filmrechte gesichert- das Unternehmen, das auch Filme wie Dune und Godzilla auf die Leinwand gebracht hat.

Die Produzenten sollen Josh Heald, Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg werden. Einigen sind diese vielleicht bekannt als die kreativen Köpfe hinter der Erfolgsserie Cobra Kai.

Für den Film werden aktuell noch ein Regisseur und Texter gesucht. Das Projekt steht also noch ganz am Anfang. Bleibt zu hoffen, dass es diese Homage an die 90er-Jahre in die Kinos schafft – und die Zuschauer in den Genuss von ein bisschen Kindheits-Nostalgie kommen.

Quelle: The Hollywood Reporter