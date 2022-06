Dragon’s Dogma 2 – Capcom kündigt Nachfolger an

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum von Capcoms Dragon’s Dogma wurde nun endlich eine Fortsetzung angekündigt. Dragon’s Dogma 2 ist offiziell in Arbeit und soll im Jahr 2023 erscheinen.

Spekulationen über das Spiel und diverse Leaks geisterten schon seit einigen Monaten durch die Sozialen Medien. Die öffentliche Bekanntmachung war somit für viele Fans nur noch eine Frage der Zeit.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Videopräsentation zum Gedenken an das Jahrzehnt, das seit der Veröffentlichung von Dragon’s Dogma für PlayStation 3 und Xbox 360 vergangen ist.

Hideaki Itsuno, der Director des Spiels und die wichtigsten Mitglieder des Entwicklerteams, Daigo Ikeno und Kenichi Suzuki, kündigten das Spiel an, indem sie am Ende der Präsentation triumphierend ihre Kapuzenpullis öffneten und den Namen „Dragon’s Dogma II“ enthüllten.

Itsuno wandte sich mit folgenden Worten an die Zuschauer : „Tut mir leid, dass ich euch warten ließ! Dragon’s Dogma 2 befindet sich derzeit in der Entwicklung! Jeder im Entwicklungsteam arbeitet hart daran, ein Spiel zu entwickeln, von dem wir hoffen, dass es euch gefallen wird! Bitte freut euch darauf!“

Es gibt noch keinen Termin für Dragon’s Dogma 2 und auch noch kein Bildmaterial zum Spiel. Capcom hat bestätigt, dass das Spiel mit der RE Engine des Unternehmens entwickelt wird. Auf dieser laufen auch Spiele wie Resident Evil Village, Monster Hunter Rise und das kommende Street Fighter 6.

Quelle: Capcom, Gameinformer