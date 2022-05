Wonder Boy Collection erscheint im Juni

Fans von klassischen Platformern können sich den 3. Juni 2022 schon einmal vormerken. Publisher ININ Games hat für diesen Tag die Wonder Boy Collection für die Nintendo Switch angekündigt.

Die Sammlung enthält vier Wonder Boy-Titel. Im Trailer könnt Ihr einen kleinen Einblick in Wonder Boy (1986), Wonder Boy in Monster Land (1987), Wonder Boy in Monster World (1991) und Monster World IV (1994) erhaschen.

Das Spiel erscheint für Nintendo Switch und PlayStation 4.

Quelle: ININ Games

