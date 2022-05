Sniper Elite 5 ab sofort erhältlich

Sniper Elite 5 ist ab sofort für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.

Laut der Pressemitteilung bietet Sniper Elite 5 ein „beispielloses taktisches Scharfschützenerlebnis auf den realistischsten Karten aller Zeiten in der Serie, einschließlich tatsächlicher Orte, die mit vielen atemberaubenden Details nachgebildet wurden.“

Sofern Ihr volljährig seid, könnt Ihr auf Youtube den Launchtrailer ansehen.

Zum Inhalt:

Sniper Elite 5 spielt im Jahr 1944 rund um die Geschehnisse des D-Day in Frankreich. In der Rolle von Karl Fairburne werdet Ihr in einer geheimen Operation der US Rangers eingesetzt. Die Mission: die Bunker des Atlantikwalls entlang der Küste der Bretagne zu schwächen. In Zusammenarbeit mit der französischen Résistance entdeckt er ein Nazi-Komplott, das das Blatt des Krieges zugunsten der Nazis wenden könnte: die Operation Kraken.

Es liegt an Euch, herauszufinden, was die Achsenmächte vorhaben, und der Operation Kraken und dem Drahtzieher dahinter, Abelard Möller, ein Ende zu setzen.

Jason Kingsley, CEO von Rebellion, sagt: „Wir sind begeistert, heute Sniper Elite 5 zu veröffentlichen und können es kaum erwarten, dass die Spieler das Spiel in die Hände bekommen. Das Franchise erlebt ein Highlight nach dem anderen, und diesmal hat sich das Rebellionsteam mit dem bisher besten Spiel der Serie selbst übertroffen. Besonders stolz sind wir auf den neuen Invasionsmodus, der bei den Fans sicher gut ankommen wird. Die Aufregung und Herausforderung einer solchen Invasion sorgt wirklich für ein intensives, sehr aufregendes Spielerlebnis.“

Features:

Fortgeschrittene Gunplay-Physik und Navigation

Hochwertige Einstellung

Invasionsmodus im PvP und Koop

herausfordernder Multiplayer

verbesserte Kill-Cam

Ihr könnt Sniper Elite 5 ab sofort für Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4 & 5 sowie PC via Steam erwerben. Hier kommt Ihr zur offiziellen Website.

