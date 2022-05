Simulation Garden Life stellt sich vor

Eigentlich ist es ja schon eine alte Weisheit, dass stressgeplagte Stadtmenschen zum Ausgleich gärtnern sollen. Doch was tun, wenn man keinen Garten oder der Balkon kaum Anbaufläche zu bieten hat? Genau hier will die Simulation Garden Life Abhilfe schaffen.

Obwohl Simulationen immer irgendwie von den „echten Gamern“ belächelt werden, erfreuen sie sich dennoch großer Beliebtheit. Das Spektrum der Simulationen ist dabei enorm vielfältig. Ganz nach Gusto könnt Ihr in Lebenssimulationen wie den Sims oder auch Animal Crossing ein vollständig anderes Leben führen. Im Landwirtschaftssimulator dürft Ihr Bauer spielen, im Bus-Simulator ein Busunternehmen führen oder in Aufbausimulationen ganze Vergnügungsparks oder große Städte erbauen. Das Besondere an solchen Spielen ist, dass es zumeist ganz unaufgeregt oder gar hektisch zugeht. Der Faktor Entspannung steht oft im Vordergrund und darum geht es auch in dem nun vorgestellten Gartensimulationsspiel.

NACON und stillalive Studios möchten mit dem Garten-Sandbox-Spiel dem Spieler ermöglichen, ihre eigene friedliche Gartenoase in einer atemberaubend schönen Umgebung zu pflanzen, kultivieren, dekorieren und zu verwalten.

Erste Infos zur Simulation Garden Life

In der ersten Pressemitteilung zu dem Spiel entspannt man sich beinahe schon bereits beim Lesen der Beschreibung:

„Pflanzen und pflegen Sie den Garten Ihrer Träume in einem einzigartigen Erlebnis, bei dem es keine Grenzen Ihrer Kreativität gibt. Mit einem gemütlichen visuellen Stil und einem Gameplay, das in der Realität verwurzelt ist, können Sie in diesem warmen und entspannenden Spiel Ihre Lieblingsblumen, Sträucher, Obst und Gemüse aus der realen Welt anbauen, um Ihren Garten zum Leben zu erwecken.“

„Dank prozeduraler Generierung und fortschrittlicher Simulationstechnologie zur Wachstumsvisualisierung sehen keine zwei Pflanzen gleich aus – genau wie im wirklichen Leben. Halten Sie Ihren Garten bei wechselnden Wetterereignissen blühend und glücklich, geben Sie Ihren Pflanzen die Pflege, die sie benötigen, treffen Sie lustige Charaktere aus Ihrer Gartengemeinschaft und entdecken Sie viele weitere Überraschungen!“

Die stillalive Studios, eine österreichische Spieleschmiede, dürfte Simulationsfans bereits bekannt sein. Insbesondere der Bus Simulator 16 konnte bei vielen Spielern Punkte einfahren.

Ein Releasedatum bleiben uns die Macher hinter Garden Life leider noch schuldig. Wir berichten, sobald sich wieder ein paar Neuigkeiten ergeben.

Quelle: Pressemitteilung NACON