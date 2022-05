Microsoft Flight Simulator goes Top Gun

Das DLC-Pakt für den Microsoft Flight Simulator mit Jets aus Top Gun wurde bereits vor knapp einem Jahr im Zuge des Xbox Summer Showcase 2021 angekündigt. Nach Verzögerungen des Films, wurde auch die Veröffentlichung des Microsoft Flight Simulator DLCs verschoben.

Es kursieren Gerüchte, wonach es auch zusätzliche Inhalte mit dem Schwerpunkt Top Gun geben soll. Allerdings haben Microsoft, Entwickler Asobo und auch Paramount bisher nur den Kampfjet „Super Hornet“ bestätigt. Dieser sollte einer der ersten Kampfjets sein, die in der Simulation spielbar sein werden. Allerdings haben bekanntermaßen 3rd-Party-Entwickler bereits Kampfjets und auch Flugzeugträger ins Spiel gebracht.

Xbox teilte jedenfalls nun via Twitter mit, dass die Veröffentlichung des DLC ab dem 25. Mai 2022 erhältlich ist.

Attention flight simmers! This is your captain speaking

The Top Gun: Maverick experience is taking off 5/25 in Microsoft Flight Simulator! Don’t have your own call sign yet? Create one today! https://t.co/HbJBpVgIPD pic.twitter.com/3i7Chp336l

— Xbox (@Xbox) May 9, 2022