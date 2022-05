Da hüpft das Känguru also demnächst auf PC und Konsolen. In Kao the Kangaroos neuem Trailer werden die Freunde und Familie vorgestellt, die dem hüpfenden Protagonisten wacker zur Seite stehen.

Hier könnt Ihr Euch den neuen Trailer anschauen:

Kao the Kangaroo erscheint am 27. Mai 2022 für PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.

Quelle: Tate Multimedia