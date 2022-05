Ich bin Groot – Das vergessene Tor – Comic Review

„Ich bin Groot“, kaum jemand kann diese drei Worte in so vielen unterschiedlichen Bedeutungen sagen, wie Groot. Unter der Marke Panini Kids ist nun ein Comicband mit einer Geschichte rund um den beliebten Baby Groot erschienen.

Allgemeines:

„Weltraum-Spaß mit dem Fanliebling aus den Guardians of the Galaxy-Filmen.

Groot wächst einfach nicht mehr und bleibt Baby Groot, und mit seinem kindlichen Verhalten geht der Winzling Gamora und dem Rest der Guardians of the Galaxy an Bord ihres Schiffes gehörig auf die Nerven. Schließlich sorgen Groots Unvernunft und Übermut sogar dafür, dass die Guardians in eine andere Dimension gesogen werden.

Die komplette Miniserie mit Baby Groots galaktisch-verrücktem Soloabenteuer in einem Band!“

Verlag Panini Format Softcover Marke Guardians of the Galaxy, Panini Kids Zielgruppe Schulkinder Storys I Am Groot (2017) 1–5 zentrale Charaktere Groot Zeichner Flaviano Autor Christopher Hastings Seitenanzahl 116 Preis 12,00 € Veröffentlichung 05.04.2022

Im Original besteht diese Comicreihe aus fünf einzelnen Ausgaben, die nun in einem Comicband erschienen sind. Der Comic ist aber nicht in einzelne Kapitel mit eigenen Titeln aufgeteilt, lediglich Originalcoverarts lassen die Trennung zwischen den einzelnen Originalausgaben erkennen.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Baby Groot zählt sicherlich zu den beliebtesten und bekanntesten Charakteren aus dem MCU. Spätestens seit seinem Auftritt in Guadrians of the Galaxy 2 haben ihn alle ins Herz geschlossen. Endlich spielt er nun in seinem eigenen Comicband die Hauptrolle.

Groot wächst nicht mehr, er bleibt einfach weiter Baby Groot. Doch mit seinen kindischen Spielereien hält er die Milano und die gesamte Crew ordentlich auf Trab. Er führt imaginäre Raumschlachten, versteckt sich auf dem Schiff und treibt jeden zur Weißglut. Ich bin Groot!

Bei seinen letzten wilden Manövern hat unser Babybaum schließlich die Milano vor eine mysteriöse, kosmische Erscheinung gesteuert. Es sendet Signale aus, die auf ein schwarzes Loch hindeuten, doch es zieht die Milano gar nicht an. Groot spielt währenddessen unbekümmert weiter und aktiviert dabei versehentlich eine Rettungskapsel, die in direkt in die mysteriöse Erscheinung befördert. Ich bin Grooooooooot.

Unser kleiner Babybaum landet an einem seltsamen Ort, der scheinbar in einer anderen Dimension liegt. Ein seltsamer Roboter mit Hundekopf begrüßt ihn und führt ihn zu einem Lager. Der Planet, auf dem er sich befindet, trägt offenbar den Namen Terminal. Währenddessen bemerkt Rocket das Verschwinden seines kleinen Freundes und das Portal schließt sich. Wird unser kleiner Baum einen Weg zurück auf die Milano finden? Ich bin Groot?

Charaktere und Erzähler:

Der Hauptcharakter der Geschichte ist ganz klar Groot. Dadurch wird das lesen durchaus lustig, denn so füllen sich viele Sprechblasen mit seinen ikonischen drei Worten. Dabei muss man versuchen innerlich die verschiedenen Stimmlagen nachzuahmen, um eine Idee dafür zu bekommen, was er meint, durchaus unterhaltsam.

Einen Erzähler finden wir hier nicht, lediglich räumliche und zeitliche Einordnungen.

Fazit:

Ich bin Groot – Das vergessene Tor erzählt eine lustige Geschichte rund um ein Soloabenteuer des kleinen Baums. Selten hat man so oft dieselben drei Wörter in einem Comic gelesen, aber gut, mehr spricht Groot einfach auch nicht. Wenn man vom Lesen einen Ohrwurm bekommen kann, dann hier. Achja, ich bin Groot! Allerdings ist es teilweise etwas schwierig, der Geschichte zu folgen. Daher würden wir diesen Comic, der sich durch die Marke Panini Kids besonders an Schulkinder richtet, eher für ältere Kinder mit einem guten Leseverständnis empfehlen. Ich bin Groot.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.