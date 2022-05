Dragon Ball Super: SUPER HERO – Kinostart diesen Sommer!

Toei Animation und Crunchyroll kündigten kürzlich an, dass Dragon Ball Super: SUPER HERO noch in diesem Sommer 2022 in die deutschen Kinos kommt.

Saiyajins Assemble!

Es ist der erste echte Kinostart für Crunchyroll als Filmverleih in Nordamerika, international wird der Film von Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment verliehen. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist der zur Crunchyroll GmbH angehörige Crunchyroll Filmverleih zuständig. Der Film wird in die Kinos auf allen fünf Kontinenten kommen. Als da wären Nord- und Lateinamerika, Europa, Australien/Neuseeland, Afrika, dem Nahen Osten und Asien (außer Japan, wo der Film bereits am 11. Juni startet), wird der Film in der japanischen Originalsprache mit Untertiteln sowie in verschiedenen Synchronfassungen veröffentlicht.

„Seit mehr als 30 Jahren begeistert das Dragon Ball-Franchise die Fans auf der ganzen Welt, während sie den großartigsten Kriegern der Welt beim Verteidigen der Erde gegen die Mächte des Bösen folgen. Wir freuen uns, mit Toei Animation zusammenzuarbeiten, um den Fans das neueste Kapitel von Dragon Ball Super zu bringen. So kann das Abenteuer für die Legion der Superfans endlich weitergehen und das Anime-Publikum, das alles zum ersten Mal entdeckt, kann wachsen.” – so Rahul Purini, President of Crunchyroll.

SUPER HERO ist der zweite Film, welcher dem Super-Kapitel angehörig ist. Der erste Film startete 2018 mit dem gefürchteten Legendären Saiyajin Broly. 120 Millionen Doller spielte er an den Kinokassen ein und belegt in den USA Platz 5 der erfolgreichsten Anime-Filme.

Dragon Ball Super: SUPER HERO Handlung

Die Red-Ribbon-Armee wurde einst von Son Goku ausgelöscht. Doch jemand lässt deren Geist weiterleben und hat mit Gamma 1 und Gamma 2 die ultimativen Cyborgs geschaffen. Diese beiden Cyborgs betiteln sich als „Superhelden“ und beginnen, Piccolo und Son Gohan anzugreifen… Was ist das Ziel der neuen Red-Ribbon-Armee? Angesichts der nahenden Gefahr ist es an der Zeit, für die Superhelden zu erwachen!

Mit starker Beteiligung und mit vollem Engagement hat Akira Toriyama, Schöpfer des Anime und Manga-Hits mitgewirkt. Er steht hinter der Originalgeschichte, Drehbuch und dem Charakterdesign des Films. Tetsuro Kodama hat die weitere Inszenierung übernommen. Die Sprecher für die japanische Sprachausgabe lauten wie folgt:

Masako Nozawa (Son Gohan, Son Goku, Son Goten)

Toshio Furukawa (Piccolo)

Yūko Minaguchi (Pan)

Ryō Horikawa (Vegeta)

Mayumi Tanaka (Krillin)

Aya Hisakawa (Bulma)

Takeshi Kusao (Trunks)

Miki Itō (C 18)

Bin Shimada (Broly)

Kōichi Yamadera (Beerus)

Masakazu Morita (Whis)

Hiroshi Kamiya (Gamma 1)

Mamoru Miyano (Gamma 2)

Miyu Irino (Dr. Hedo)

Volcano Ota (Magenta)

Ryota Takeuchi (Carmine)

Dragon Ball startete 1984 mit dem uns bekannten Manga von Akira Toriyama in der Weekly Shonen Jump. Schon bald schaffte es das Werk ins Fernsehen und mit dem Anime ging alles rasend schnell und darauf folgte schließlich die weltweite Bekanntheit. 260 Millionen verkaufter Exemplare gingen seit der letzten Zählung über den Ladentisch und die Tendenz ist steigend. 38 Jahre nach Erscheinen des ursprünglichen Mangas entwickelt sich Dragon Ball immer weiter.

Trailer zu Dragon Ball Super: SUPER HERO.

Quelle: Crunchyroll PM