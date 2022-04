Star Wars – Wächter der Whills – Manga Review

Star Wars – Wächter der Whills Inhaltsangabe: „Auf dem Wüstenmond Jedha kümmerten sich die Wächter der Whills, Chirrut Imwe und Baze Malbus, um den Kyber-Tempel. Dann kam das Imperium, besetzte die Heilige Stadt und plünderte den Tempel. Nun tun Baze und Chirrut, was sie können, um der Bevölkerung zu helfen. Eines Tages erschient ein Mann namens Saw Gerrera und bietet ihnen die Chance, gegen das Imperium vorzugehen. Werden sie ihm bei seinem Plan helfen?“

Manga: Jon Tsuei

Zeichner: Subaru

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (19.04.2022)

Preis: 10,00 Euro

Ausstattung: Keine

Über Star Wars – Wächter der Whills

Bereits in der Vergangenheit hat Panini Manga Adaptionen aus der Star Wars Welt veröffentlicht. Der Manga von Jon Tsuei mit der Original-Story von Greg Rucka ist der neuste Ableger dieser Art. Mangaka Tsuei ist bereits als Autor bekannt durch Sera and the Royal Stars. Ebenso Zeichner Subaru, welcher schon für Star Wars: Die Legende von Luke Skywalker die Feder geschwunden hat. Das Werk kommt in einem Softcover daher und richtet sich an junge Erwachsene.

Star Wars – Wächter der Whills erzählt eine frühe Geschichte zwischen den zwei auf Jedha lebenden Wächtern Chirrut Imwe und Baze Malbus. Der Planet ist ihre Heimat und in ihrer Ortschaft geht es gemeinschaftlich zu. Durch die Besetzung des Imperiums müssen sie noch mehr einander helfen und dürfen Glauben und Hoffnung nicht verlieren.

Eine Lösung naht vor allem für die Kinder, die durch die permanenten Angriffe der Sturmtruppen zu Waisen wurden. Es fehlt an allen Gütern wie Kleidung und Nahrung. Ein Ende des Elends verspricht ein Mann namens Saw Gerrera mit einem Plan, den die beiden schon bald kennenlernen dürfen. Doch selbst er ist kein angenehmer Zeitgenosse durch die Vergangenheit, die ihn gezeichnet hat.

Bekannt aus dem Spielfilm Rogue One: A Star Wars Story erhalten die Wächter ihr Debüt in einer Manga Adaption mit westlicher Leserichtung. Jedoch ohne besondere Extras.

> Eine Darth Maul Solo Story.

Eindruck

Star Wars – Wächter der Whills ist aus vielerlei Hinsicht interessant für mich gewesen. Ein Manga eines westlichen Produkts mit japanischen Einflüssen und außerdem mehr zu den zwei sympathischen Widerstandskämpfer, die sich selbst als solche nicht sehen. Als Erstes dürfte die Größe des Buches auffallen und ein Blick hinein verrät, dass hingegen der japanischen Leserichtung sich nach unserer gerichtet wird. Den letzten Manga, den ich von links nach rechts lesen durfte, war Akira.

Manga im Star Wars Universum kann funktionieren. Der Zeichenstil ist schließlich ein anderer als der in Comics und bringt dadurch Frische rein. Auch die überspielten Reaktionen, wie das peinlich berührt sein, verärgert, freudig, die aus Mangas und Animes bekannt sind. In diesem Werk von Subaru erinnert mich der Stil der Charaktere schon leicht an Avatar: Der Herr der Elemente. Generell wirken die Figuren optisch sehr freundlich und herzlich. Nur am Hintergrund und Details wurde in vielen Panels gespart.

Kommen wir nun zum kritischen Punkt. Die Handlung mit dem Schutz der Heiligen in Stadt Jedah begeistert leider nicht wirklich. Diese und die Dialoge sind dafür zu dünn. Am besten Beschreiben könnte man die mit der Nein, Doch, Ohhh Szene mit Louis de Funès. Chirrut Imwe wiederholt ständig seinen Glaubensspruch und Baze Malbus lässt sich ziemlich schnell überzeugen, bei gefährlichen Aktionen mit zu machen. Auch weitere Personen oder sogar Fieslinge lassen sich auf diese Weise schnell überzeugen. Der letzte Abschnitt ist zudem ziemlich schnell zu Ende und lässt einen mit jenem offenen zurück, ohne Hinweise auf eine Fortsetzung.

Fazit

Der Manga ist zum Reinlesen nicht verkehrt und auch mal was Neues und Frisches neben den Comics und Romanen aus dem Sternenkrieg Universum. Die Story reist einen aber nicht vom Hocker und 10 Euro für den Inhalt sollte man sich zweimal überlegen auszugeben.

Star Wars – Wächter der Whills vom Panini Manga Verlag ist bereits erhältlich und ist für 10,00 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Mangas.

Trailer zu Rogue One: A Star Wars Story mit den Wächtern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildquelle: © Jon Tsuei, Subaru, Panini