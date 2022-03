Star Wars: Obi Wan Kenobi- Erster Teaser zur Serie

Gerade erst endete The Book of Boba Fett, da steht mit Obi Wan Kenobi auch schon die nächste Serie im Star Wars Universum in den Startlöchern. Obi Wan startet am 25. Mai auf Disney+.

Worum geht es in Obi Wan Kenobi?

Zeitlich spielt die Serie ca. 8 Jahre nach den Ereignissen aus Episode 3: Die Rache der Sith. Obi Wan wanderte ins Exil nach Tatooine, aus der Jedi-Hoffnung Anakin Skywalker wurde Darth Vader und die Klon Kriege sind längst Geschichte. Während Obi Wan, gespielt von Ewan McGregor, ein Auge auf den jungen Luke wirft, sind allerdings das Imperium und andere zwielichtige Gestalten hinter ihm her. Erstmals treten in einer Star Wars Live-Serie die Inquisitoren auf den Plan, die bereits aus der Serie Star Wars Rebels bekannt sind. Spannend dürfte sein, wie groß die Rolle von Darth Vader, gespielt von Hayden Christen, sein wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Datum für die Veröffentlichung von Obi Wan Kenobi ist übrigens kein Zufall, denn im Jahre 1977 startete eben an einem 25. Mai Star Wars: Neue Hoffnung in den Kinos.

Video- und Bildquelle: Disney