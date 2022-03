Ms. Marvel offizieller Trailer und Starttermin auf Disney Plus

Jüngst hat Marvel auf dem hauseigenen YouTube-Kanal den ersten Trailer zu Ms. Marvel hochgeladen. Die Serie mit rund sechs Episoden, die sich zum MCU gesellt, ist schon im Juni auf Abruf auf Disney Plus.

Über die Heldin

Mit Ms. Marvel wagt sich der gleichnamige Konzern und Disney wieder an ein neues Konzept, das sich von der üblichen Heldenfilm-Aufmachung abhebt. Uns erwartet nach Ersteindruck eine Art Coming of Age Film, der zugleich eine muslimische Heldin etabliert. Ihr Name ist Kamala Khan und gehört zu den Inhumans. Die Schülerin ist besessen von Superhelden und besonders von Captain Marvel. Schon bald erfährt und findet sie zu ihren außergewöhnlichen Kräften und ist begeistert. Doch sie stellt schnell fest, dass das Leben als Held nicht so „Super“ ist, wie sie sich das vorgestellt hat.

Als Ms. Marvel feiert die Schauspielerin Iman Vellani ihr Debüt. Es ist auch jetzt schon bestätigt, dass sie diese Rolle im Film The Marvels, welcher 2023 erscheint, erneut verkörpert. Doch zuerst dürfen wir uns auf die Serie ab 8. Juni auf Disney Plus freuen. Bis dahin dürfen wir sicher noch einen zweiten Trailer erwarten, der uns ein wenig mehr über die Schurken und Story verrät.

Erste offizieller Trailer zu Ms. Marvel.

