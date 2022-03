Glorious GMMK 2 – Ein Nachfolger ohnegleichen

Von Glorious kommt mit der GMMK 2 direkt das nächste Modell für Fans von Custom-Keyboards. Die neue Tastatur kommt dabei sowohl im Compact-, als auch im Full-Format. Zusätzlich hat man noch die Wahl zwischen einem Barebone oder einer voll bestückten Ausführung.

Die GMMK 2 im Detail:

Dank des Cherry MX kompatiblen 5-Pin-Hot-Swap PCBs sind alle Modelle frei konfigurier- und anpassbar. Dabei kann man auf eine große Auswahl an Switches und Keycaps zurückgreifen. Die Tastatur bietet einen Rahmen aus gebürstetem und eloxierten Aluminium, als Basis kommt dabei eine Unterseite aus Polymer zum Einsatz. Auch eine für jede Taste individuelle RGB-Beleuchtung ist integriert, diese wird durch seitliche Leuchtelemente verstärkt. Für die Beleuchtung sind 18 Presets vorinstalliert, mit der Glorious CORE-Software ist aber eine detaillierte Anpassung möglich.

Das Compact Modell der GMMK 2 bietet 68 Tasten und orientiert sich in der Größe an einem 60-%-Modell, verfügt jedoch zusätzlich über die Pfeiltasten. So wird eine platzsparende, ergonomische Verwendung möglich. Auch das Full-Size-Modell fällt kompakt aus und orientiert sich in der Größe an einer TKL-Tastatur, bietet jedoch die volle Ausstattung an Tasten.

Die vorkonfigurierten Modelle nutzen lineare Glorious Fox Switches, die bereits ab Werk geschmiert sind. So bieten diese ein klassisches, lineares Tippgefühl mit reduziertem Reibungswiderstand. Der Auslösedruck beträgt dabei 45 g. Zum Austausch der Switches liegt ein Switch Pulver bei.

Alle Features im Überblick:

Mechanische Tastatur mit 5-Pin Hot-Swapping

Als Barebone oder mit linearen Glorious Fox Switches und Doubleshot Tastenkappen verfügbar

Im Compact oder Full-Size Format

CNC-gefräster Aluminiumrahmen für Stabilität und edle Optik

Vollständig programmierbar mit der Glorious CORE Software

Kabel: USB 2.0 Typ C

Polling stufenweise einstellbar bis zu 1,000 Hz

Preise und Verfügbarkeit:

Der UVP der Glorious GMMK 2 beträgt 89,90 € als Barebone, im Compact- und Full-SIze-Format. Bei der vorkonfigurierte Version beträgt dieser in beiden Formaten 129,90 €. Die Compact-Ausführungen sind ab Mitte April und die Full-Size-Versionen ab Ende April lieferbar.