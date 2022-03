Das Videogame Genre Cozy Games begeistert immer mehr Spieler

Die Branche der Videospiele ist geprägt von zahllosen Genres. Das ist wenig verwunderlich, schließlich kommen die Spieleentwickler damit den Vorlieben ihrer Kunden entgegen. Die Industrie hat sich längst zur größten Unterhaltungsbranche der Welt aufgeschwungen. Das hat auch mit den technischen Innovationen der letzten Jahrzehnte zu tun.

Internet, Konsolen, Vernetzung und mobile Endgeräte haben sich als idealer Treiber für die Videospiele hervorgetan. Heute können Interessierte immer und überall zocken und das rund um die Uhr. Doch der Trend hin zu höher, schneller und weiter hat einen Gegenpart gefunden. Immerhin ist das Gaming längst in alle Bevölkerungsgruppen vorgedrungen. Viele Spieler legen keinen Wert mehr darauf, immer neue Rekorde brechen zu müssen.

Entspannung am Sofa

Sie bevorzugen entspanntes Gaming, das ihnen hilft nach einem stressigen Arbeitstag abzuschalten. Cozy Gaming heißt das Zauberwort, das diesen Trend beliebt gemacht hat. Hier geht es darum kreativ zu sein, ohne sich permanent mit anderen messen zu müssen. Cozy Games werden bevorzugt am Sofa zu Hause gespielt. Gerade wenn die Tage länger und kälter sind, ziehen sich die Menschen gerne in ihr Zuhause zurück. Dieser Entwicklung folgen auch die Cozy Games.

Sie bieten ihren Spielern genau das, was der Name bereits verrät. Entspannung steht beim Spielen im Vordergrund, der Stress bleibt außen vor. Genauso wie man es sich im Winter auf der Couch gemütlich macht, läuft auch das Zocken ab. Die Unterhaltung ohne Aufregung und Stress soll mithelfen, dass die eigene Wohnung zum Rückzugsort werden kann. Cozy Games findet man in zahlreichen Bereichen.

Harmonie und Ästhetik

Spieler können auf eine große Bandbreite an Games zurückgreifen, die diesen Vorstellungen entsprechen. Das können Simulationen genauso sein wie kreative Spiele oder Online Casinos. Die Auswahl ist riesig, hilfreich bei der Auswahl sind Experten im Netz, die Angebote unter die Lupe nehmen und bewerten. So finden Spieler mit wenigen Mausklicks jenes Game, das zu ihnen passt, bzw. das sie gerne ausprobieren möchten.

Cozy Games sind generell so aufgebaut, dass sie auch Anfänger schnell verstehen und spielen können. Die Programmierer setzen auf weiche Farben und Harmonie in der Spielgestaltung. Ästhetik und stressfreies Spielen sorgen für Atmosphäre. So fühlen sich die Spieler rundum wohl. Wenig überraschend sind Fantasy-Spiele sehr begehrt. Sie machen es für den Spieler einfach, der harten Realität zu entfliehen. In einer Welt, in der sie selbst noch gestalten können, fühlen sich die meisten Gamer sicher und wohl. Sehr oft setzen die Spiele darauf, sich eine eigene Realität zu basteln. Das ist auch bei diesem Game der Fall.

Stardew Valley macht Spieler zum Farmer

Zurück zur Natur ist nicht nur im echten Leben ein Schlachtruf, dem viele Menschen nicht widerstehen können. Das ist der digitalen Welt von Stardew Valley nicht viel anders. Hier schlüpft man in die Rolle eines unfreiwilligen Farmers. Nachdem der Spieler die Farm seines Großvaters geerbt hat, ist er gefordert diese wieder aufzubauen. Der heruntergekommene Bauernhof benötigt dringend eine starke Hand um wieder in altem Glanz zu erstrahlen. Also kündigt man als Hauptdarsteller von Stardew Valley seinen Job und macht sich voller Tatkraft ans Werk.

Jetzt geht es darum, den Hof zu bewirtschaften und neu zu beleben. Damit dies funktioniert, ist die Interaktion mit anderen Farmern besonders wichtig. Wie im richtigen Leben auch, arbeitet und lebt man zusammen. Freundschaften und Ehen werden geschlossen, zahlreiche Minispiele bringen Abwechslung. Gemeinsam versuchen alle Bewohner des Dorfes das Gemeinschaftszentrum wieder aufzubauen. Kooperation führt zum Erfolg, das lernt man auch in Stardew Valley.

In Spiritfarer fordern die Geister Hilfe

Dringend Hilfe benötigen auch die Geister in Spiritfarer. Hier begeben sich die Spieler auf hohe See. Als Seemann ist der Spieler dazu angehalten, Geister zu ihrem letzten Bestimmungsort zu bringen. Doch diese haben jede Menge Bedürfnisse, die zunächst einmal befriedigt werden müssen. In Spiritfarer geht es darum, jenes Material zu sammeln, das notwendig ist, um sein Schiff so umzubauen, dass sich die Passagiere aus dem Jenseits auch wirklich wohlfühlen.

Dazu können die Spieler das Notwendige auch bei Händlern auf dem Schiff erwerben. Doch dafür benötigt man Geld, dieses muss zunächst verdient werden. Ziel des Spiels ist es neue Geister zu finden, diesen ein vorübergehendes Zuhause auf dem Schiff zu gestalten, bevor sie ihr letztes Ziel erreichen.

Sprechende Tiere in Animal Crossing

Dieses Game zählt zu den Pionieren des Genres. Animal Crossing wird bereits seit 20 Jahren gespielt. Mittlerweile gibt es zahlreiche Versionen. Dabei trifft man auf ein Dorf voll von sprechenden Tieren. Jetzt geht es darum, sich ein neues Leben aufzubauen. Das kleine Haus soll schließlich wachsen, daher wartetet jede Menge Arbeit. Gemeinsam mit den tierischen Freunden lebt der Spieler sein neues Leben, das von Zusammenhalt und Interaktion geprägt ist. Animal Crossing zählt zu den beliebtesten Spielserien überhaupt. Dafür verantwortlich ist sicherlich auch, dass das Spiel in Echtzeit abläuft. Jede Stunde im richtigen Leben entspricht einer Stunde im Spiel.

Lake entführt in das Jahr 1986

Unsere Welt ist oft geprägt von Hektik und Stress. Dafür sorgen auch die technischen Innovationen, wie beispielsweise Smartphones. Doch davon ist in Lake weit und breit nichts zu sehen. Das Spiel findet in einer Zeit statt, in der noch nicht das ständige Piepsen eines Smartphones jede Tätigkeit unterbricht. In Lake schlüpft man in die Rolle von Meredith Weiss. Sie beschließt im Alter von 44 Jahren ihren Job als Programmiererin aufzugeben und in jenes Dorf zu ziehen, aus dem sie ursprünglich stammt.

Dort arbeitet sie fortan bei der Post im Job ihres Vaters. Der war Briefträger, daher widmet sich Meredith nun nicht mehr den Programmierzeilen, sondern Briefen und Paketen. Damit kommt sie natürlich mit alten Freunden in Kontakt. Im Spiel geht es also nicht nur darum, das Jahr 1986 zu erkunden, sondern auch das ruhige und gelassene Leben im Dorf zu genießen. Die Kontakte zu Freunden werden gepflegt, und ungewöhnliche Orte, wie die lokale Videothek erforscht. Hier stört kein Klingeln des Handys, sondern das Radio übernimmt die Unterhaltung in den langen Fahrten mit dem Postauto.

Townscaper ist ein minimalistisches Städtebauspiel

Bei diesem Spiel kann man nicht nur Dörfer, sondern auch ganze Inselstädte errichten. Das unregelmäßige Raster ist eine besondere Herausforderung für Freunde von Städtebauspielen. So entstehen mit einem Klick kleine Dörfer und Städte und das inmitten von Wasserlandschaften. Hier gilt es kein festes Ziel zu erreichen, sondern einfach Spaß zu haben. In der PC-Version besteht sogar die Möglichkeit sich seine Stadt als 3D-Datei ausdrucken und damit das digitale Modell über einen 3D-Drucker Realität werden zu lassen.

Das minimalistische und beruhigende Spiel hat die Community der Cozy-Games-Fans im Sturm erobert. Dafür sorgen nicht nur die einfache Mechanik, sondern auch die idyllische Grafik und das meditative Gameplay. Hier sind keine architektonischen Kenntnisse gefordert. Es reicht, eine Farbe auszuwählen und einen Block zu platzieren. Der Algorithmus hilft dabei schnell zauberhafte Gebäude, Bögen, Brücken und Gärten zu erstellen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Vom Dorf über eine Kathedrale, bis hin zum eigenen Kanalsystem ist alles möglich. Hier geht es nicht darum ein Ziel zu erreichen, sondern seiner Kreativität beim Bauen freien Lauf zu lassen.

Das erklärt den großen Erfolg dieses Videospielgenres. Hier wird ohne Druck und Stress gespielt, der Weg ist das Ziel. Das hilft vielen Menschen, auch ohne große Vorkenntnisse, das Spiel zu genießen und ihrem Alltag für einige Stunden zu entfliehen.

