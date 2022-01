Mit einer harmlosen Stellenausschreibung via Twitter bekommen wir Fans endlich wieder ein neues Lebenszeichen von Metroid Prime 4.

Zwar durften wir erst Ende des vergangenen Jahres mit Metroid Dread ein spektakuläres Abenteuer mit der Weltraumkopfgeldjägerin Samus Aran erleben, allerdings warten wir ja noch immer auf das vor einigen Jahren lediglich mit einem simplen Logo angekündigte Metroid Prime 4. Die Entwicklung wurde an die Retro Studios übergeben. Ein kurzer Trailer erschien auf der E3 im Jahr 2017 und dann passierte erst einmal gar nichts mehr.

Die Hoffnung keimt in der auf Twitter veröffentlichten Stellenausschreibung der Retro Studios. Der in Texas ansässige Entwickler sucht demnach einen Tools-Ingenieur und einen Technologie-Ingenieur.

We are looking for a 𝗧𝗼𝗼𝗹𝘀 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 and a 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 to join us on our journey to develop Metroid Prime 4!#GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGvVVc pic.twitter.com/Kz7pGFEDDZ

