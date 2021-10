Mit Games with Gold November 2021 haben wir vier neue Spiele im Programm, mit denen wir die Herbsttage verbringen können. Für die Series stehen Moving Out und Kingdom Two Crowns bereit. Die 360-Titel sind Rocket Knight und Lego Batman 2 DC Super Heroes.

Games with Gold November 2021 – Xbox Series X, S und Xbox One

Moving Out verfügbar vom 1. bis zum 30. November.

Moving Out ist ein durchgeknallter, physikbasierter Umzugssimulator, der dem Begriff Couch-Koop eine völlig neue Bedeutung gibt: Als Möbelumstellungs- und Beförderungstechniker übernehmt ihr Umzugsarbeiten in der Stadt Packmore und bringt die Umzugsbranche gehörig durcheinander. Smooth Moves ist vielleicht nicht das größte Umzugsunternehmen, aber für dieses kräftig zupackende Team gibt es keine Aufgabe, die zu gefährlich oder zu seltsam ist. Erweitert das Unternehmen, stellt witzige Gestalten ein und rettet die Stadt vor dem drohenden Umzugschaos.

Kingdom Two Crowns verfügbar vom 16. November bis zum 15. Dezember.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Monarchen hoch zu Ross und rekrutiert neue, treu ergebene Untertanen. Erbaut ein mächtiges Reich und beschützt es vor den gierigen Kreaturen, die eure Schätze und Macht stehlen wollen. Ihr erkundet die benachbarten Ländereien, deckst Geheimnisse auf und rekrutiert mächtige Verbündete. Nur so werdet ihr die Feinde besiegen. Doch keine Sorge, ihr müsst nicht allein herrschen! Im umfassenden Kampagnenmodus führt ihr euer Imperium entweder solo oder teilt die schwere Aufgabe im Koop-Modus.

Games with Gold November 2021 – Xbox 360

Rocket Knight verfügbar vom 1. bis zum 15. November.

Sparkster ist ein Opossum und kehrt nach 15 Jahren in seine Heimat Zephyrus zurück. Dort muss er feststellen, dass sein Zuhause ins Chaos gestürzt wurde. Als die Wölfe seine Heimat bedrohen, muss sich Sparkster mit ehemaligen Rivalen verbünden, um die drohenden Fleischfresser zurückzuschlagen. Werden in der Stunde der Not Feinde zu Freunden oder werden alte Konflikte das Schicksal von Zephyrus besiegeln? Es liegt an euch und dem tapferen Sparkster!

Lego Batman 2 DC Super Heroes verfügbar vom 16. bis zum 30. November.

Die Superschurken Lex Luther und Joker bedrohen als tödliches Duo die unschuldigen Bürger Gotham Cities. In der Stunde größter Not finden Batman und Robin neue Verbündete in Superman, Wonder Woman, Green Lantern und anderen Helden. Nur gemeinsam können sie den Vormarsch der Superschurken vereiteln und die gesuchten Verbrecher dingfest machen. Wird Gotham City den nächsten Morgen erleben oder wird eine neue Ära der Superschurken anbrechen?

Ankündigungsvideo zu Games with Gold im November 2021.



Quelle: Xbox PM