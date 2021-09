Warhammer 40K Actionfiguren von McFarlane Toys und Joytoy

Die letzte Woche wurden auf Warhammer Community wieder ein paar Warhammer 40K Actionfiguren vorgestellt, diesmal von McFarlane Toys und von Joytoy. Ähnlich wie die Figuren von Bandai (welche wir vor vier Wochen vorgestellt haben) bringen die neuen Figuren euch mehr Space Marines und anderes in eure Sammlung.

Warhammer 40K Actionfiguren von McFarlane Toys

McFarlane Toys kehrt mit mehr Figuren zu Warhammer 40K zurück. Vor einer Weile wurden auf Warhammer Community fantastische Actionfiguren wie zum Beispiel Blood Angels Hellblaster und eine Battle Sister vorgestellt, aber dieses Mal bringt uns McFarlane Toys nicht weniger als acht brandneue Actionfiguren, die zur selben Zeit erscheinen wie die Figuren, die von der Firma schon veröffentlicht wurden. Jede dieser Actionfiguren verfügt über bis zu 22 bewegliche Punkte, sodass ihr die Posen der Figuren und alle Ausrüstungsoptionen, die sie mit sich bringen, nach Herzenslust ändern könnt.

Ultramarines Reiver mit Boltkarabiner

Wenn die Tarn- und Terrortaktiken der Primaris Vanguard dein Ding sind, dann ist dieser Ultramarines Reiver die passende Actionfigur, die du deiner Sammlung hinzufügen kannst.

Space Marines Reiver mit Enterhakenwerfer – Für Künstler

Wenn Sie lieber Ihre eigene Reiver-Actionfigur bemalen möchten, ist diese unbemalte Figur die ideale Wahl. Darüber hinaus ist diese Version anstelle des Boltkarabiners des Ultramarines Reiver mit alternativer Ausrüstung in Form eines Enterhakenwerfers ausgestattet, der zusätzliche Abwechslung bietet, wenn ihr beides besitzt.

Ork Meganob mit Shoota

Dä Orkz sin´da! Die erste von vier Grünhaut-Actionfiguren von McFarlane Toys zeigt einen Ork Meganob, der mit einer Kustom-Shoota und einer Energieklaue bewaffnet und in eine Mega-Rüstung gekleidet ist. Ihr könnt seine Rüstung auch mit einem optionalen Rucksack mit befestigter Bannerstange ausstatten und ihm den Metallkiefer anlegen, ohne den kein Nob mit Selbstachtung gesehen werden würde.

Ork Meganob mit Kreissäge

Wenn ihr möchtet, dass eure Meganob-Actionfigur noch mörderischer aussieht (wenn so etwas überhaupt möglich ist), möchten Sie natürlich, dass es sich um beidhändige Killsaws für ein paar gute altmodische Schnitte und Würfel handelt. Zum Glück hat McFarlane Toys diese Figur parat, und diese Version wird komplett mit einem alternativen Rucksack mit Bannerstange und Metallkiefer geliefert.

Ork Big Mek

Die dritte Ork-Actionfigur ermöglicht es Ihnen, das Meganobz-Set aus drei Modellen mit einem Big Mek in Mega-Rüstung zu kombinieren. Er ist mit allem Zeugs ausgestattet, die man sich nur wünschen kann, einschließlich einer Kombiwaffe mit Gitbrenna, einer Energieklaue und sogar einem am Rucksack montierten Kustom-Kraftfeldgenerator.

Ork Big Mek – Für Künstler

Die Künstler-Edition des megagepanzerten Ork Big Mek ist die perfekte Gelegenheit für euch, sich an der Bemalung einer großformatigen Grünhaut zu versuchen. Bewaffnet und mit der gleichen Ausrüstung wie die bemalte Version ausgestattet, kannst du dieser fantastischen Actionfigur ihr eigenes kreatives Flair verleihen, um sie wirklich zu deiner eigenen zu machen.

Genestealer der Tyraniden

Wenn Sie dem Willen des Schwarmbewusstseins dienen, gibt es keinen besseren Weg, dies zu beweisen, als mit dieser furchterregenden Genestealer-Actionfigur. Sie ist in den Farben der Schwarmflotte Leviathan lackiert und dieses Biest sieht aus, als würde es alles in Stücke reißen, was ihm in die Quere kommt.

Ymgarl Genestealer – Für Künstler

Wenn ihr etwas besonders ausgefallenes haben wollt, gibt es die Künstler-Version von einem der berüchtigten Ymgarl Genestealer, komplett mit der verräterischen Kombination aus Sensenkrallen und Mundtentakeln. Als leere Leinwand kannst du deine Actionfigur in den Farben der Schwarmflotte deiner Wahl bemalen.

Warhammer 40K Actionfiguren von Joytoy

Seht die Ultramarines-Incursors und -Infiltrators! Beide Sets von jeweils vier Space Marines werden für einen streng begrenzten Zeitraum – vom 25. September bis zum 3. Oktober – im Games Workshop Webstore erhältlich sein. Verpasst also nicht die Chance, diese Figuren zu besitzen.

Jede Figur ist 12 cm groß mit 25 beweglichen Punkten und ist vollständig mit komplizierten Details bis hin zu Kadermarkierungen und Kantenhighlights vorbemalt. Originalgetreue Nachbildungen der Ausrüstung können nach Belieben angebracht und wieder abgenommen werden, sodass ihr leicht vergrößerte Versionen eurer Vanguard-Ultramarines zusammenbauen könnt.

Incursors

Space Marine Incursors sind erfahrene leichte Infanterie, die eine schwindelerregende Auswahl an sensorischer Ausrüstung verwenden, um Ziele tief hinter den feindlichen Linien zu lokalisieren und zu zerstören. Dieses Viererpack mit namentlichen Incursors enthält ihre wichtigsten Tabletop-Ausrüstungen, darunter Oculus-Bolzenkarabiner, gepaarte Kampfklingen und eine klobige Mine.

Infiltrators

Wie ihre Incursor-Kampfbrüder tragen Infiltratoren eine MK X-Phobos-Rüstung, um sich an feindliche Streitkräfte zu schleichen, und ihre Markierer-Bolzenkarabiner machen sie zu idealen Attentätern für hochwertige Ziele vor einem Angriff. Jede Figur ist voller Details, von Schädelrelikten bis hin zu Munitionstaschen.