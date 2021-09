Hawkeye – Offizieller Trailer zur Disney+ Serie im November

Marvel hat im Laufe des Tages den ersten Trailer zur kommenden Disney+ Serie Hawkeye veröffentlicht. Die Show, welche sich in die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe einreiht, erscheint im November dieses Jahres.

Die Handlung

Clint Bartons (Jeremy Renner) Vergangenheit als Ronin während der Abwesenheit der halben Bevölkerung, holt in langsam ein. Er hat sich in der Zeit, als seine Familie von Thanos ausgelöscht wurde, viele Feinde gemacht. Nun kann er leider nicht die gewünschte Zeit nachholen, die er in den 5 Jahren verloren hat. Es ist Winter und er trifft auf eine neue Begleiterin, die ebenfalls mit Pfeil und Bogen sehr begabt ist. Ihr Name ist Kate Bishop und Schauspielerin Hailee Steinfeld verkörpert ihre Rolle. Die gezeigten Szenen, welche Weihnachten und Action verschmelzen, versprechen eine Genre-Serie à la Stirb Langsam.

Ebenfalls zurück ist Yelena Belova (Florence Pugh) aus dem Black Widow Solofilm. Sie ist hinter Hawkeye her. Einen guten Grund dafür gab die teuflische Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), die zuerst in The Falcon and the Winter Soldier in Erscheinung trat.

Bis zum Start am 24. November dürfen wir sicherlich noch ein paar spannende Teaser und Trailer erwarten.

Hier gibt es den ersten offiziellen Trailer zu Hawkeye zu sehen.



Cast Quelle: IMDb