No More Heroes 3 – neuer Trailer veröffentlicht

Neues Video zu No More Heroes 3 zeigt Gegner

Ja, in der jüngeren Vergangenheit wurden wir durch eine Vielzahl an Videos zum neuesten Abenteuer von Travis, welches am 27. August 2021 erscheint, angeheizt. Leider wurde zwar viel gezeigt, aber letztlich nicht viel erklärt.

Gesehen haben wir u. a. das Retry Roulette, welches beim unfreiwilligen Spielertod zum Einsatz kommt. Beim Roulette gibt es dann die Chance spezielle Fähigkeiten für den nächsten Versuch zu erhalten. Weiter wurde das Missionen-System näher beleuchtet. Es wird dreierlei Arten von Missionen geben, in denen Travis Geld verdienen kann. In der Coast Guard-Mission müssen Wellen von Gegnern besiegt werden. Die Defense Mission bringt den Spieler als letzte Bastion gegen Weltraummonster an seine Grenzen. Die Bike Mission schließlich, lässt den Spieler Travis Chopper ausfahren. Das verdiente Geld kann dann in speziellen Rangkämpfen ausgegeben werden.

Das neueste Video zeigt nun die Gegner von Travis:



Quelle: Marvelous Inc. / Nintendo