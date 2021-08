Splitgate: Neuigkeiten zur Gamescom 2021

Splitgate-Entwickler 1047 Games kündigt Neuigkeiten zur Gamescom 2021 an

Seit Juli läuft die offene Beta des Arena-Shooters Splitgate. 1047 Games bestätigte, dass die Beta des Spiels bereits die 10 Millionen-Marke an Downloads überschritten hat. Aber das soll nur der Anfang sein, denn die Macher von Splitgate kündigen Neuigkeiten zur Gamescom 2021 an.

In einem kurzen Tweet, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, kündigte 1047 Games an, dass sich die Fans im Rahmen der Gamescom 2021 am 25. August 2021 auf ein paar „aufregende Neuigkeiten“ freuen dürfen.

Der 25. August ist das Datum der Opening Night Live-Übertragung der Gamescom 2021. Der von Geoff Keighley gehostete Livestream der Opening Night wird auch in diesem Jahr eine Vielzahl von Ankündigungen und Enthüllungen enthalten. Angesichts des Tweets von 1047 Games kann man davon ausgehen, dass Splitgate im Rahmen der Gamescom ebenfalls eine Ankündigung machen wird.

Wir rechnen mit dem konkreten Veröffentlichungsdatum, aber freuen uns natürlich auch über anderer Ankündigungen. Jedenfalls hat 1047 Games bereits klargestellt, dass die offene Beta auch über den 24. August spielbar bleibt, obwohl der Beta Battle Pass ja an diesem Datum enden sollte.

Spligate befindet sich derzeit in der offenen Beta und wird bald auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X / S erscheinen.

