New Pokémon Snap – Inhalt des Updates bekannt

Das Update von New Pokémon Snap, welches heute Nacht, also am 04.08.2021 um 3:00 Uhr zur Verfügung gestellt wird (wir berichteten!), bringt wie jetzt bekannt gegeben wurde, drei neue Gebiete.

Diese sind im Folgenden:

Verborgener Pfad – hier wird das Neo-One auf Miniaturgröße geschrumpt, was ganz neue Perspektiven eröffnet

Großer Fluß – hier ist dann der Name Programm und die Stromschnellen die besondere Herausforderung

Trockenes Ödland – die Sümpfe und Geysire der Volca-Insel werden hier angesteuert

Alle neuen Strecken werden jeweils mit einem Tag- und Nachtmodus befahrbar sein.

Weiter bringt das Update auch noch Änderungen hinsichtlich der Bedienung mit. So kann der Forschungslevel vor dem erneuten Befahren einer Strecke einfacher angewählt werden, also ohne bis auf das Anfangsmenü zurück zu müssen. Weiter kann man auch die Bewertung der geschossenen Fotos überspringen und direkt zurück ins Camp. Habt Ihr ein Missionsfoto geschossen, wird Euch das direkt im Fotoindex vor der Bildprüfung angezeigt, so dass man nicht mehr lange rätseln muss, welches Foto dem Professor vorgelegt werden soll.

Und …. es gibt auch noch 20 neue Pokémon. Wer sich lieber überraschen lassen möchte, sollte jetzt nicht mehr weiterlesen, denn wir verraten hier schon einmal die 9 Stück, welche im Update-Video zu entdecken waren:

Freuen wir uns also auf

Enton

Garados

Tropius

Ursaring

Impergator

Schlukwech

Wuffels

Relaxo

Knilz

… und die 11 noch nicht entdeckten Taschenmonster.



Quelle: The Pokémon Company