Gewinnspiel – Daemon X Machina Limited Edition

Es ist wieder so weit – unser 11-jähriges Jubiläum steht an und es gibt etwas Tolles zu gewinnen. Alle Fans von Special Editions, Action-Shootern und epischen Roboterschlachten dürfen sich freuen, denn gemeinsam mit Nintendo verlosen wir DAEMON X MACHINA in der Orbital Limited Edition! Alles, was ihr tun müsst, ist euch in das Gewinnspiel-Formular weiter unten einzutragen.

DAEMON X MACHINA

Auf der offiziellen Website erfahrt ihr einiges zu Story und Gameplay des Action-Shooters:

„Mensch gegen Maschine

Nach dem Fall des Mondes setzte die Menschheit eine fortgeschrittene KI zum Wiederaufbau der Welt ein. Doch das Desaster brachte mehr als nur weitläufige Zerstörung mit sich: Eine bösartige Maschinenrasse, die Immortals, wandte die KI gegen ihre menschlichen Meister. Die einstigen Hoffnungsträger wurden zur schlimmsten Bedrohung.

Nun herrscht zwischen den mächtigen Konsortien und den Immortals ein ewigwährender Krieg um das Schicksal der Menschheit. Als Teil einer Elite-Söldnergruppe, den Reclaimern, liegt es an dir, das Geheimnis der Immortals in Erfahrung zu bringen, bevor es zu spät ist.

Bis zu den Zähnen bewaffnet

Als neuester Reclaimer-Rekrut wagst du dich in deinem Kampfanzug, dem Arsenal, in die verschiedensten Gebiete vor, erfüllst Aufgaben und verdienst wertvolle Credits.

Setze dein beeindruckendes Waffenarsenal ein, um deine Gegner zu Schrott zu verarbeiten. Dabei kannst du deine Waffen im fliegenden Wechsel austauschen, um in jeder Situation bestens ausgestattet zu sein. Da sich deine Missionsziele auch schnell ändern können, musst du allzeit bereit sein!

Dein Kampf, deine Regeln

Bei der Ausstattung deines Arsenals kommt es auf Feuerkraft und Stil gleichermaßen an. Wähle die Waffen aus, die deinem Spielstil entsprechen, von messerscharfen Klingen, Schrotflinten und Gewehren bis zu Zielsuchraketen, Schilden und Sturmkanonen.

Wenn du neue Ausrüstung brauchst, kannst du zwischen Missionen deine hartverdienten Credits ausgeben. Du kannst aber auch während Missionen die Rüstung und Waffen deiner Feinde an dich nehmen und gegen deren Kameraden einsetzen!“

Die Orbital Limited Edition enthält:

Vollversion des Spiels

Box mit Fach im Hangar-Design

18 cm hohe Arsenal-Statue

100-seitiges Artbook

Steelbook

Wer also neben Animal Crossing und Pokémon auch Platz für pure Action auf der Switch hat, sollte sich hier eintragen:

Teilnahmeschluss ist der 10.09.2021, 23:59 Uhr