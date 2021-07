Nintendo Switch OLED erscheint am 08. Oktober 2021. Nachdem das Netz voll mit Spekulationen über ein mögliches Pro-Modell des Nintendo Verkaufsschlagers war, kündigte Nintendo stattdessen die Nintendo Switch OLED an. Der Name verrät hier auch schon die wichtigste Neuerung: Das neue Modell bekommt statt des bisherigen LC-Bildschirms einen nunmehr 7 Zoll (17,8 cm) großen OLED-Bildschirm. Die Maße des alten Modells betrugen lediglich 6,2 Zoll (15,7 cm). Die Maße der Konsole selbst bleiben in etwa gleich. Die Auflösung bleibt jedoch unverändert bei 1280×720 Pixel. Die von vielen gewünschte HD-Auflösung wird somit nicht umgesetzt.

Jedoch gibt es auch noch ein paar weitere Verbesserungen, so wurden die Lautsprecher überarbeitet, was laut Pressemitteilung von Nintendo zu einer „hochwertigeren Tonqualität“ führt.

Weiter wurde der interne Konsolenspeicher auf 64 GB erweitert. Das dürfte jedenfalls die Spieler erfreuen, die ihre Spiele hauptsächlich über den e-Shop erwerben. Der Speicher ist nach wie vor per microSD-Karte erweiterbar.

Eine weitere Verbesserung ist der neue, breitere Kickstand, welcher der Switch nunmehr einen besseren Halt gibt und, im Gegensatz zum Vorgängermodell, auch einen anderen Aufstellwinkel erlaubt.

Das Dock der Switch hat nun einen LAN-Anschluss bekommen, der für eine stabilere Internetverbindung sorgt.

Die Akkulaufzeit wird seitens Nintendo mit 4,5 bis 9 Stunden angegeben.

Die neue Nintendo Switch OLED-Modell wird ab dem 08. Oktober 2021 erhältlich sein und es wird zunächst zwei Farbvarianten geben. Einmal mit einer weißen Dockingstation und weißen Controllern und einmal mit einer schwarzen Station mit den bekannten Joy-Cons in rot und blau.

Momentan ist das neue Model schon bei verschiedenen Händler mit dem Preis von 399,- EUR gelistet.

Bewegte Bilder gibt es natürlich auch direkt von Nintendo

Quelle: Nintendo