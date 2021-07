Nintendo kündigt neues Switch-Modell offiziell an

Das monatelange Spekulieren rund um ein neues Switch-Modell hat ein Ende. Gestern kündigte Nintendo offiziell an, dass im Oktober das neue Modell der Hybrid-Konsole erhältlich sein wird.

Genauer gesagt müssen wir uns noch bis zum 8. Oktober gedulden, denn dann steht die neue Version offiziell in den Regalen. Für den europäischen Markt wurde zwar kein preis genannt, aber für den amerikanischen. Dieser liegt bei 349$ und da wir uns hier oft mit einem Preis im Umrechnungskurs von 1:1 begnügen müssen, wir das wohl auch der finale Preis in Euro sein.

Das Prunkstück der neuen Switch-Version ist das 7″ große OLED Display. Neben besseren Kontrasten und Farbdarstellungen schrumpft die Einfassung des Displays, so dass dieses dann nahezu rahmenlos sein wird.

Ebenfalls verbessert wurde der rückseitige Ständer. Dieser ist nun deutlich größer, bietet besseren Halt und kann in unterschiedlichen Neigungswinkeln eingestellt werden.

Außerdem hat man sich dem Dock angenommen und auch hier Hand angelegt. Neben den beiden USB- und dem obligatorischen HDMI-Anschluss wurde diesem ein LAN-Eingang spendiert. Damit könnt ihr also zukünftig auch per Kabel den Zugang zum Internet herstellen. Gerade im Hinblick auf die WLAN-Schwächen der Switch ein durchaus sinnvolles Feature, zumindest dann, wenn man stationär zockt. Das neue Dock kann übrigens auch mit allen bisherigen Version der Switch verwendet werden.

Last but not least wurde der interne Speicherplatz verdoppelt. Statt bisher 32GB stehen nun 64GB zur Verfügung. Für größere Datenmengen ist weiterhin eine SD-Karte notwendig.

Mit Blick auf die verbaute Hardware hat sich leider nichts verbessert. Die Specs sind identisch, also gibt es keine schnelleren Ladezeiten, kein DLSS und kein 4K. Farblich wird neben der typisch schwarzen Konsole auch eine Variante in weiß geben.

Zumindest was die neue Switch-Version angeht haben wir nun also Gewissheit. Daneben denkt Nintendo aber auch über weitere Minikonsolen nach, wir ihr hier lesen könnt.

→ offizielle Produktseite bei Nintendo