Final Fantasy VII Remake – Eine ganz andere Welt? – Achtung! Spoiler!

Die Arbeiten an der zweiten Episode des Final Fantasy VII Remake sind in vollem Gange. In einem Interview mit Motomu Toriyama verlor dieser jetzt ein paar interessante Worte über den ersten Teil und die künftigen Episoden.

ACHTUNG! Spoiler-Gefahr!

Falls Ihr die erste Episode des Fantasy-Remakes von Square Enix noch nicht gespielt bzw. beendet habt, lest jetzt besser nicht weiter. Wir möchten Euch die Spannung nämlich absolut nicht verderben.



In einem Interview sorgte Toriyama, der als Co-Director und Scenario-Designer am Remake des Final-Fantay-Epos arbeitet, für frischen Wind in der Spekulations-Kiste. Eine Andeutung seinerseits könnte tatsächlich darauf hindeuten, dass das Remake des Fantasy-Riesen in einer anderen Welt bzw. auch einer anderen Zeitlinie spielt.

Noch mehr Spoiler-Gefahr (!!!) – Zum Inhalt der ersten Episode vom Final Fantasy VII Remake

Toriyama zielt konkret auf den Vorfall in Sektor 7 ab. Wir spulen also kurz zurück. Im Original des siebten Teils der Final-Fantasy-Reihe aus dem Jahr 1997 schafft es leider keiner der Terror-Truppe um Barrett und Tifa lebend aus den Trümmern des Einsturzes.

Aber… wer Episode 1 des Remakes bereits beendet hat weiß, dass es doch einen Überlebenden gibt. Anders als im Original hat sich nämlich Biggs aus der Katastrophen-Situation retten können. Um die Spannung hochzuhalten, hat sich Toriyama hierzu lediglich ausweichend wie folgt geäußert:

„Da er physisch gezeigt wird, sehen wir Biggs in der Endsequenz lebendig. Auf der anderen Seite ist Jessie nicht zu sehen, da wir sie nicht retten konnten… oder zumindest ist es das, was ihr vielleicht denkt. Wenn Biggs‘ Leben wie durch ein Wunder gerettet werden konnte, dann bedeutet das, dass auch andere Mitglieder gerettet werden könnten.“

Abschließend spannte er uns noch ein weiteres Mal auf die Folter: „Unter Umständen könnte auch Jessie verschont worden sein – oder auch nicht. Wie auch immer. Ein wichtiges Thema dieser Geschichte ist der Verlust. Wenn alle Charaktere, die man sieht, in der Zukunft überleben können, dann würde man sich möglicherweise in einer anderen Welt befinden“.

Der Spannungs-Bogen strafft sich also immer mehr. Leider steht noch kein fester Termin zum Start der zweiten Episode fest, sodass wir uns noch ein Weilchen gedulden müssen.

Natürlich werden wir Euch sofort informieren, sobald uns Neuigkeiten zum Thema ins Haus flattern.

